El criminal bloqueo de Estados Unidos ha atentado contra el desarrollo socio económico de la provincia de Las Tunas, como en toda Cuba; pero no ha podido detener la marcha de una territorio inmerso en un programa inversionista, con el concurso de sus hijos y la voluntad del país.

En el 2019 los tuneros han priorizado los programas vinculados a la alimentación, de ahí que para elevar la producción agrícola se acoplaron 500 sistemas de riego y se labora en la instalación, con lo cual se duplicarán las cuatro mil 500 hectáreas que en estos momentos se benefician con agua mediante el empleo de distintas tecnologías.

Este sector también potencia la construcción de una planta para el beneficio, secado y empaque de granos, fundamentalmente frijoles y maíz, con capacidad para 60 toneladas diariamente, lo cual humanizará el trabajo de los agricultores y el producto saldrá limpio, en distintos gramajes y empacado.

En la zona arrocera de Camagüeycito, en el sur de la provincia, se instalan dos silos, para mil toneladas cada uno, con vistas a la conservación del cereal. En el año, además, fue muy importante la construcción de una minindustria, que debe terminarse en el 2020, para procesar 30 toneladas de vegetales, en el municipio de Jobabo.

Durante varios meses Las Tunas tuvo que emplearse a fondo para sortear las dificultades con el déficit de combustible, pero no detuvo su marcha para darle solución a los problemas y pensar como país, como lo reconoció Miguel Díaz-Canel, presidente de la República.

En la visita gubernamental, el mandatario sostuvo encuentros con la población, alumnos y docentes de la Universidad, colectivos que laboran en el Laminador 200-T, y el parque Eólico La Herradura 1, donde se continúan fundiendo las bases para la instalación de los aerogeneradores.

La rama pecuaria destacó por las inversiones que se materializan en la empresa porcina, fundamentalmente en la unidad El Bleo, donde se cuantifican mil 500 reproductoras y se aspira llegar a 800 animales de ceba, mientras en la avicultura se construyó una nave de tres previstas y se acometerán otras tres en el 2020.

A pesar de disponer de 31 polos productivos, la agricultura no cubrió las expectativas creadas en etapas precedentes, por afectaciones de la sequía y no disponer de combustible necesario para la preparación de la tierra y el cultivo; no obstante, comenzaron a adoptarse medidas organizativas y de aprovechamiento de los recursos, y con la doma de toros para la conformación de yuntas de bueyes, en sustitución de la maquinaria.

El 2019 resultó muy importante para Las Tunas el cumplimiento de la construcción de mil 664 viviendas, por las vías estatal, esfuerzo propio y el subsidio, aunque este último programa quedó por debajo en 142 casas, según el plan.

La zafra azucarera, principal ingreso económico del territorio, no completó su plan en la campaña 2018—2019, por varios factores, entre ellos adversidades climáticas, falta de caña y problemas con la transportación.

De los cuatro centrales en activo –el “Antonio Guiteras”, el “Amancio Rodríguez”, el “Colombia” y el Majibacoa–, solamente este último cumplió su programa, reconocido por el grupo azucarero Azcuba que le entregó el Premio a la Integralidad, que por primera vez se concede en la isla.

La Unidad Empresarial de Base Sanros, en el sureño municipio de Colombia, sobrepasó su plan de captura de camarón –610 toneladas— para implantar un récord. Logró un 75 por ciento de supervivencia y una apreciable conversión de pienso en carne.

Siguiendo las prioridades de la dirección del país en cuanto al vínculo de las universidades con el sistema empresarial, Axinox Las Tunas y la casa de altos estudios de Villa Clara conveniaron e intercambiaron para lograr la automatización de la planta y reducir el alto consumo de energía que emplea en la producción.

En el 2019 continuó creciendo la calidad de la producción de muebles de la Unidad Empresarial de Base Ludema, seleccionada para habilitar hoteles de lujo, entre ellos el Iberostar Grand Packard, en

el centro histórico de La Habana.

La educación sobresalió al resultar provincia Destacada por sexto año seguido, sobre todo por haber conquistado el primer lugar en los concursos nacionales de conocimientos, lograr que el 80 por ciento de los graduados de preuniversitario ingresaran a las universidades y superar el 96 por ciento de la cobertura docente.

La Jornada Cucalambeana, el festival de magia Ánfora y el de apreciación cinematográfica Cinemazul, el festival Barbarito Diez y el encuentro Entre Música, organizado por la Asociación Hermanos Sáiz, figuraron entre las principales actividades culturales de Las Tunas en el año a punto de finalizar.

Constituyó la mayor explosión popular de los tuneros en el año, la conquista del Campeonato Nacional de Béisbol por primera vez. Desde que cayó el último out de la victoria sobre Villa Clara, comenzaron las fiestas en todos los municipios.