Puerto Padre.- Se fue la Semana de la Cultura y quedó en los puertopadrenses una onda sensación de vacío. Dicho así, pareciera que la Cuadragésima Edición del acontecimiento cultural más importante del año, en el territorio, hubiera dejado una estela de buenos recuerdos; nada más alejado, y mucho, de lo vivido en la Villa Azul desde el pasado 18 de diciembre.

Un programa hecho a medias, con actividades sacadas de debajo de la manga, muchas de las cuales tuvieron que ser suspendidas a última hora, se tornaron características comunes de estas fechas.

Las culpas, primero de la Dirección Municipal de Cultura, que no atendió en tiempo, exigencias gubernamentales y organizó un evento de tal magnitud, a menos de 24 horas de su fecha de inicio, sin contar con el presupuesto, ni con las condiciones mínimas para lograr encausar tal celebración; más aún, luego de haber decidido, por estas mismas cuestiones, suspender la Semana de la Cultura, y en su lugar, establecer un grupo de actividades en saludo al triunfo de la Revolución. Idea que debieron mantener, pues es esta una celebración que recoge el trabajo de todo un año en el sector y se puede disfrutar de 8 días donde el buen hacer cultural, distingue cada plaza de la Villa Azul.

Pero lo cierto es que las cuentas de Cultura, desde el mes anterior estaban en cero. Intentar analizar ahora los movimientos presupuestarios de los últimos meses en el sector de la cultura, que trajeron como consecuencia que NO se contara con el dinero para suplir, siquiera, las actividades habituales de los meses de noviembre y diciembre, supone una investigación más profunda. En próximos trabajos buscaremos respuestas a este sensible asunto.

El intento de armar, de último minuto, el certamen, trajo como consecuencia que artistas y escritores que debían implicarse en los diferentes espacios, no estuvieran disponibles. Por tanto, muchas de las actividades se vieron vacías, sólo con la presencia de espectadores vinculados directamente con el sector, algunos de los cuales llegaron a los encuentros por pura casualidad, otros, no se enteraron y los que sí sabían, sencillamente, no le dieron la seriedad que requería.

Resultaría injusto, dejar de reconocer el esfuerzo de organizadores y anfitriones de espacios, que buscaron estrategias para lograr que, las actividades previstas, se produjeran con la calidad que ha caracterizado eventos como El Baúl de los Recuerdos, con el maestro Gerardo Corredera y sus invitados; o el espectáculo Te Quedarás, dedicado a la figura de Benny Moré, protagonizado por aficionados de la Casa de Cultura Enrique Peña y con la participación del Grupo Origen.

Lo cierto es que, salvo excepciones, para los puertopadrenses, la Edición 40 de la Semana de la Cultura, pasó sin penas ni glorias, porque en Puerto Padre, por estos días no se respiraron los acostumbrados aires que inundan la ciudad, en lo que avanza este importante certamen.

Como periodista, me queda la insatisfacción de coberturas pendientes, como puertopadrense, el dolor de haber perdido, esta vez, una de las tradiciones que hace ya varias décadas marca los días finales del año, en la Villa Azul.

Esperemos que el 2020 traiga nuevos y mejores momentos, que borren las decepciones de los pasados, y que sea la Cuadragésima Primera Edición de la Semana de la Cultura, un evento con la calidad que está acostumbrada la Villa de los Molinos.