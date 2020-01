Las Tunas.- Se emparejó a una victoria por bando el play off semifinal entre Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas y les propongo:

Lo mejor: Se esperaba que fuera protagonista y lo está siendo. César Prieto se va a Matanzas con siete jits en dos juegos y tiene en apuros a Civil. El manager tunero, o encuentra la fórmula para detenerlo o dice adiós a la semifinal.

Lo peor: Sin leña no hay hoguera y sin jits no hay carreras. Hoy en el “Mella” no hubo ni leña, ni hacha. Nadie gana un choque de play off con cinco jits y sin impulsar corredores.

Lo positivo: La conjura matancera después de la expulsión a Ferrer nos dice que hay “equipo” y no “nombres”. Gracial fue la máxima expresión, su jits con bases llenas decidió el juego.

Lo confirmado: Yamichel Pérez ha sido el mejor refuerzo de la serie, hoy lo volvió a demostrar.

Lo insólito: ¿Cómo vas a correr por dentro Eduardo Blanco? La jugada no tiene discusión, Ferrer perdió los papeles y casi agrede al árbitro principal.

El dato: Las últimas dos victorias de Freddy Asiel Álvarez en play off, son las últimas dos derrotas de Las Tunas en postemporada. De paso, el villaclareño llegó a 20 y entra en el top tres de ganadores de postemporada.

De incógnito: No aparece todavía Yordanis Alarcón en el play off. Sin jits impulsadas. Los Leñadores necesitan a su hombre grande de la temporada regular.

Lo increíble: Por segundo año, a Civil se le lesiona un refuerzo en el primer desafío. No tuvo tiempo de exhibirse Yasniel González y Yusniel Ibáñez hará de Jorge Yhonson por Las Tunas. Nada fácil suplir al MVP de la pasada final.

Lo recomendable: Conviene que Las Tunas ajuste su defensa, por ahora, ha hecho aguas en dos juegos.

La perspectiva: Los Cocodrilos traspasan toda la presión a Los Leñadores y ahora tendrán la localía. El ganador del juego 3 tendrá prerreserva de viaje a la final.