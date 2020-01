Un sismo de magnitud 6,6 se ha registrado la madrugada de este martes en Puerto Rico (EE.UU.), localizándose su epicentro a 10 kilómetros al sur del municipio de Indios, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

Al menos una persona ha muerto, y dos se encuentran heridas tras el temblor. Existe alerta de tsunami para Puerto Rico y las islas Vírgenes.

Las autoridades del país han confirmado la existencia de daños en la planta de energía de Costa Sur, en la parte sur de la isla, donde se lleva a cabo una evaluación de los daños.



Este lunes se registró en la misma localidad puertorriqueña un terremoto de magnitud 5,8 que dejó graves destrozos y cortes de luz en distintos puntos de este Estado Libre Asociado estadounidense.

En Punta Ventana, en la costa sur de Puerto Rico, un famoso arco de piedra, punto turístico natural, se derrumbó por efecto del sismo.

Unas horas después, se registró un nuevo sismo de magnitud 5,1 cuyo epicentro se localizó a 9 kilómetros al sur de Tallaboa, situado en el municipio de Peñuelas.

Total destruction in the town of Guanica #PuertoRico due to 6.4 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo 🚨 pic.twitter.com/gViQ2pNDS1

— Angel Elemiah (@MaximoSPQR) January 7, 2020