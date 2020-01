La Habana, 9 ago.- A convertir el proceso de discusión del Plan de la Economía de este año en un “proceso profundo, lejos de cualquier rutina”, convocó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro con los principales dirigentes sindicales del país, en el cual se subrayó la necesidad de que los trabajadores propongan todas las ideas y alternativas posibles para lograr el cumplimiento del Plan.

Tiene que ser un proceso que comprometa y convoque —valoró el mandatario cubano— y además, que conmueva, en el que todos se sientan parte. Por lo tanto —dijo—, tiene que ser ante todo aportador, con un debate que genere ideas y medidas en pos de cumplir el Plan.

De ahí que resulte determinante que en la discusión los trabajadores busquen respuestas a preguntas claves como qué vamos a producir y cómo lo vamos a hacer; cómo vamos a ahorrar y en qué renglones; qué diseñar para exportar más. En la solución a esas y otras tantas interrogantes está también el cumplimiento del Plan de la Economía, totalmente realista y ajustado a la actualidad del país.

Especial énfasis puso el Jefe de Estado en el papel que corresponde desempeñar a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el transcurso de los debates y el estrecho vínculo que debe existir entre la administración y los trabajadores, determinante para encontrar soluciones, pues “donde sigamos igual y no se aporte nada nuevo, ahí no hemos resuelto ningún tipo de problema”.

De ahí su insistencia en la necesidad de convocar, movilizar y compulsar durante el proceso de discusión del Plan que se avecina y, sobre todo, de no hacer nada formal, por el mero hecho de cumplir con una reunión estipulada; lo formal aburre y hace perder el tiempo, no deja aportes. “Lo que no compromete realmente no deja ninguna huella”, sentenció.

Empezamos el año discutiendo el Plan —subrayó—, pero este tiene que convertirse en un proceso continuo, que permita seguir evaluando durante todo el año cómo va su cumplimiento, y saber si hay cosas que tendremos que cambiar, actualizar o proponer en función de cómo marchen los tiempos.

Lo que a partir de ahora se realice puede convertirse también en un sistema de trabajo que posibilite con regularidad retroalimentación sobre cómo marchan los procesos de producción y servicio en el país y cuáles son las principales inquietudes y preocupaciones de la clase obrera, comentó Díaz-Canel.

El Presidente de la República catalogó de importantísimo este encuentro con los secretarios generales de los 15 sindicatos nacionales y de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, así como el Presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), y otros funcionarios de la CTC.

Una reunión profunda y de amplio debate donde se compartieron criterios y argumentos vitales para el desarrollo exitoso del proceso bajo las premisas de mantener el ahorro y la eficiencia de la economía, porque “hay que defender entre todos el desarrollo del país”.

En el diálogo con los participantes, Díaz-Canel comentó también sobre las cuatro prioridades de trabajo que han sido definidas por el Gobierno cubano en las actuales circunstancias: la batalla ideológica, con el enfrentamiento a la plataforma colonizadora que intentan imponernos; la defensa del país; el intenso ejercicio legislativo iniciado, y que debe continuar, para apoyar la Constitución de la República; y la batalla económica. Todas son importantes y están estrechamente relacionadas, por lo que todas deben ser tratadas con la misma prioridad, enfatizó.

Particularmente acerca de la batalla económica, insistió en la importancia de que los cuadros no sean meros cumplidores de tareas, sino que dirijan, piensen, controlen y tengan creatividad.

Todo ello —expresó— manifiesta una estrecha relación en cómo logremos un debate a nivel social que nos diga todo lo que hoy traba a la economía y a la empresa estatal socialista, que nos digan cuál es la burocracia que hay que quitar y que vayamos a un momento diferente de la empresa estatal socialista y su vínculo con todos los procesos de la economía, para que verdaderamente ocupe el papel que le corresponde.

Así, compartió también conceptos fundamentales que hablan de potencialidades infinitas para trabajar de una manera distinta ante los nuevos problemas que vayan surgiendo y abarcan todos los sectores de la economía. En sus palabras no faltaron incentivos para aumentar las exportaciones en los más diversos sectores y lograr un adecuado vínculo entre los diferentes actores económicos.

Igualmente, se refirió a todo cuanto se debe continuar haciendo desde la actividad del gobierno para seguir perfeccionando su trabajo y mejorar la calidad de vida de la población en los más diversos ámbitos.

A debate el Plan 2020 en los colectivos laborales

Cómo lograr una participación más activa de los trabajadores y que sus ideas en el transcurso del proceso de discusión del Plan de la Economía realmente ofrezcan soluciones es un reto fundamental, valoró Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, en la reunión de este miércoles, donde también se debatió sobre cuál es el aporte del movimiento sindical en función de buscar las reservas de eficiencia.

En tal sentido, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, trasladó a los participantes en el encuentro conceptos esenciales a tener en cuenta en el intercambio con los trabajadores, en los cuales se deben promover procesos de discusión y análisis para que el cumplimiento del Plan no se limite a “cifras llegadas desde arriba” y se encuentren verdaderas soluciones.

Entre los puntos esenciales que se ratifican como prioridades del Plan de la Economía y no deben faltar en los análisis, recordó el incremento y diversificación de las exportaciones, única fuente genuina de ingresos que tiene el país, y en cuyo incremento es donde nos va el desarrollo de la economía. Asimismo, se refirió a la sustitución real de importaciones, concentrándose fundamentalmente en los productos que hoy se importan; la eficiencia en el proceso inversionista; y la necesidad de mantener e incrementar las medidas de ahorro.

Donde la economía se decide en el día a día es en la base, allí están las mejores soluciones a los problemas actuales de la economía, manifestó

Por otra parte, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, comentó sobre otros asuntos relevantes que deben estar presentes en las discusiones con los trabajadores como más eficiencia y racionalidad en los gastos presupuestarios; el crecimiento del comercio interior; e ir a una mayor disciplina en los términos de contratación económica. Que los trabajadores sepan en qué gastamos el presupuesto, cómo lo hacemos y qué impacto ha tenido en los servicios que prestamos y recibimos.

Varias intervenciones se suscitaron luego por secretarios generales de los sindicatos nacionales, conscientes del papel que le corresponde desempeñar al movimiento sindical en el proceso de discusión del Plan, donde urge no solo asistencia, sino también una participación activa, verdaderamente aportadora para poder resolver los problemas.

Justamente, la esencia de lo que estamos buscando aquí —se coincidió en el encuentro— es cómo logramos más participación de los trabajadores en los procesos de discusión y no puede haber participación si no hay motivación.

De ahí la trascendencia de que la preparación para el proceso no se puede quedar a nivel de provincia o municipio, porque no es la misma discusión en el nivel empresarial que en el presupuestado; cada centro de trabajo tiene sus particularidades, sus propios problemas. (Tomado de www.presidencia.gob.cu) (Foto: Estudios Revolución)