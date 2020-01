Tres años después de haber iniciado la etapa más linda en la historia del béisbol tunero, los Leñadores de Pablo Alberto Civil acaban de quedar fuera por primera vez de una final, superados en toda la línea por los Cocodrilos de Matanzas.

Y aunque ahora mismo reina el inevitable desaliento con el que se visten las derrotas, lo cierto es que el equipo que por 355 días llevó el sello de Campeón de Cuba merece mucho más que sentimientos negativos. Sobre todo, porque a pesar de quedar en semifinales, los de verde y rojo siguen encaramados en el podio, empeñados en extender la Era de los Leñadores anunciada por su mentor hace 12 meses.

El de este 8 de enero es apenas el día 1 hacia una nueva escalada de la nave verdirroja. Al menos así lo piensa su mentor, quien apenas unos minutos después de concluido el último choque en el estadio Victoria de Girón, conversó con 26:

“Con este resultado de tres años seguidos en el podio estoy muy contento, independientemente de que no hayamos accedido a la final ahora. Ha sido un ciclo de mucho trabajo, de mucha entrega, de crecimiento y aprendizaje en materia técnica y táctica, de muchos ajustes que hemos tenido que ir haciendo en el equipo.

“Hemos pasado por momentos muy difíciles, desde la fase de preparación, en la que a veces no han existido las condiciones que merecen nuestros resultados: escasez de pelotas, de bates, incluso, a veces la alimentación no ha sido la mejor, pero los muchachos se han mantenido ahí, con una unidad muy grande del colectivo de dirección, los atletas y de todos los miembros del conjunto en general.

“Han sido tres años con características excepcionales por la presencia de refuerzos de otras provincias, pero esos peloteros se han integrado sin problemas al grupo y el trabajo ha dado un resultado que yo califico de muy bueno. No hay que olvidar que Las Tunas jamás había estado cerca de los primeros lugares y después de 42 años por fin conseguimos un título.

“Cuando en la Serie 57 terminamos subcampeones, no pocos pensaron que había sido obra de la casualidad, pero lo cierto es que fue la consecuencia de mucho trabajo, de tantos y tantos técnicos y directores que me antecedieron y vinieron preparando las condiciones para que pudiéramos lograr esto.

“No se pudo esta vez llegar a la final, principalmente, debido a disímiles situaciones tácticas que no salieron de manera correcta y a que el picheo y la ofensiva no estuvieron tan bien como otros calendarios. Pero el béisbol es muy complicado y se hace difícil permanecer tres años consecutivos en el podio. Eso merece elogio, merece que se estimule y que la gente reconozca que se ha trabajado bien fuerte”.

Por su parte, el capitán de los Leñadores, Yosvani Alarcón, considera que “estos han sido años de una preparación diferente, de una entrega diferente, de otra manera de jugar. Además de lo que siempre hemos bateado, este equipo de Las Tunas ha jugado muy bien al béisbol y por eso las cosas nos han salido mejor.

“Luchamos por discutir el campeonato de la 59 Serie, ese era el objetivo de todos, pero la verdad es que no se pudo. No bateamos lo que estamos acostumbrados a batear ni jugamos tan bien como lo habíamos hecho en otros play off, pero es que así es el béisbol, se gana y se pierde, y solo nos queda felicitar al elenco de Matanzas. Nosotros seguiremos adelante y ya pensamos en la próxima temporada, aunque claro, con el dolor de no haber podido llegar esta vez a la final”.

“No nos conformamos con el tercer lugar porque sabemos que teníamos para más”, agrega Rafael Viñales, quien cree sin embargo, que este “es un puesto en el que muchos grandes hoy no están y subir por tercer año consecutivo al podio constituye algo muy significativo y beneficioso para el béisbol tunero”.

CON DÁNEL HAY QUE QUITARSE EL SOMBRERO

Ahora que esta pequeña pausa invita al recuento del ciclo maravilloso de un trienio, Pablo Civil no duda al afirmar que “con Dánel Castro hay que quitarse el sombrero. No sé si este será su último año, pero creo que cuando no esté será difícil suplir su ausencia.

“Los hermanos Alarcón han hecho un trabajo muy bueno, Yoelkis en el picheo; Jorge Yhonson que este año no pudo seguir con el equipo y ha sido una ausencia notable, como ha resultado la de Alejandro Meneses por su lesión y la de Yudiel Rodríguez durante varios partidos después de su accidente doméstico.

“De todas maneras, este es un elenco ya maduro que supo sacar los juegos buenos y pasar entre los cuatro primeros. El objetivo era volver a estar en la final y no se pudo conseguir porque Matanzas tiene una excelente nómina que se reforzó muy bien y fue un rival tremendo”.

Pero si el ímpetu de los Cocodrilos constituyó un obstáculo imposible de sortear, en el corazón de los Leñadores parece haber sido solo un tropiezo, un punto y seguido en esta historia bonita que se empeñan en seguir escribiendo.

“Para la Serie que viene tenemos que limar los detalles que nos afectaron en estos juegos decisivos y que en años anteriores no nos había pasado. Sobre todo, el juego táctico, en el que no hemos estado bien y que fue clave en otros momentos”, dice Alarcón, uno de los mejores bateadores del conjunto en este breve duelo de postemporada frente a la escuadra yumurina.

El cuarto hombre tunero está seguro de que “se mantiene la Era de los Leñadores. El equipo tiene todavía mucha juventud, con deseos de seguir triunfando y obteniendo títulos, así que solo queda continuar trabajando duro y mejorar en esos aspectos”.

En esa misma cuerda anda Viñales: “Creo que para nadie es un secreto que seguimos siendo un equipo grande y Las Tunas va a permanecer ahí, dando qué hablar, porque tenemos calidad suficiente para eso. Repito que no estamos satisfechos con el tercer lugar porque llegamos aquí como campeones, pero ahora toca pensar en la próxima temporada y tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros para volver a ganar el campeonato”.

SOLO PENSAMOS EN SEGUIR TRABAJANDO

Instantes después de consumada la última derrota de la campaña, a Pablo Civil se le adivinaba en la mirada la tristeza del campeón que abdica su trono. El carácter competitivo del mentor y del equipo que ha conseguido forjar, convierten esta eliminación en un golpe difícil de asimilar.

Sin embargo, a medida que repasa sus tres años al frente de los Leñadores, Civil va comprendiendo cuánto mérito hay en su faena y la del resto del colectivo.

“La verdad es que yo estoy satisfecho con el trabajo, con los resultados y la entrega de los muchachos. Ahora solo pensamos en seguir trabajando, porque está previsto que la Serie que viene comience en abril, así que hay que prácticamente sacudirse el polvo de esta temporada y reiniciarlo todo, diseñar una nueva estrategia para poder seguir en la élite del béisbol cubano.

“En esta tarea que nos dieron por cuatro años -el que viene ya sería el cuarto- vamos a continuar trabajando fuerte. Creo que tenemos atletas para proseguir entre los mejores de la competencia y para buscar aumentar nuestra capacidad ofensiva, que sigue siendo el aspecto más fuerte que tenemos, sin descuidar cuestiones tácticas a la defensa y trabajando a profundidad con el picheo.

“La otra cuestión muy importante es ese pueblo que ya cree en nosotros, que confía en la entrega de los muchachos. La muestra está en el apoyo que nos han dado aquí en Matanzas, en tantos mensajes que nos hacen llegar o el aliento que nos dan por las calles. Es cierto que también están los que critican, pero esas críticas las tomamos como algo positivo, porque nos ayudan a repensar algunas decisiones y a mejorar intelectualmente para ir por un resultado superior”.

Pie de foto: Pablo Civil espera ya por el nuevo reto que será desde abril la 60 Serie Nacional.