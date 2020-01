Existe una frase muy castiza, que suele todavía decirse en muchos lugares, para significar que a algo no le concedemos la menor importancia: me importa un rábano, similar a me importa un comino.

Sin embargo, debe saber que el rábano (Raphanus sativus), esa planta de la familia Brassicaceae, originaria de Eurasia y también de Mediterráneo oriental que hoy se cultiva en todo el planeta para emplear sus raíces comestibles, posee numerosos nutrientes y propiedades para mantener sano nuestro organismo.

Debe saber que gracias a su contenido en vitamina C fortalece el sistema inmunológico, y nos protege de los resfriados comunes, virus, bacterias, así como de otras enfermedades infecciosas; de igual manera, facilita la digestión dada su alta cantidad de agua, siendo recomendado cuando se padece de estreñimiento. Precisamente su elevado porcentaje de agua lo convierten en un eficaz diurético.

Además, combate las enfermedades cardiovasculares, sí porque el rábano posee un alto por ciento de potasio, el cual incide de manera positiva en la regularización de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo en el caso de las enfermedades cardiovaculares. Por si fuese poco, cuenta con un flavonoide que tiene propiedades antinflamatorias, y ello ayuda a la correcta circulación sanguínea.

¿Más beneficios? Dado su contenido de fibra al consumirlo sentimos que la sensación de saciedad dura por más tiempo, y por ende limitamos nuestras ingestas; asimismo, la fibra mantiene un adecuado nivel de azúcar en sangre, contribuye a la buena salud de la piel y del sistema digestivo.

Al ayudar al organismo a deshacerse de toxinas, limpiar los riñones y los sistemas en general, el rábano se convierte en un excelente aliado para prevenir el cáncer; diversos estudios han puesto de manifiesto que sustancias presentes en los rábanos son capaces de eliminar células cancerígenas.

Como este vegetal posee la propiedad de disminuir la congestión en las vías respiratorias resulta muy recomendable para los asmáticos, quienes padecen de sinusitis o bronquitis. Debe saber que descongestiona la nariz, garganta, pulmones y la boca. Haga la prueba y se convencerá.

Le hemos mencionado hasta aquí algunos de los principales beneficios de una planta que, muchas veces, por falta de costumbre, no incluimos como debiéramos en nuestra dieta. Ensaladas, guisos y jugos son algunas de las formas de prepararla. Sobre el tema volveremos bien pronto.