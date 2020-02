Beijing.- China afirmó hoy que la actual epidemia de coronavirus es un momento para la solidaridad mundial, al rechazar el surgimiento de actitudes discriminatorias y la imposición de restricciones de viajes en algunos países a sus ciudadanos.

Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo en rueda de prensa que desde inicio del brote su gobierno de manera responsable compartió la información recabada y colaboró con la comunidad internacional para esclarecer inquietudes al respecto.

También cumplió con los protocolos internacionales y dio las facilidades correspondientes para que algunos países evacuaran a sus compatriotas, protege la seguridad de los extranjeros y abrió canales para recoger y darle respuestas a sus preocupaciones.

La mayoría de las naciones reconocen los esfuerzos de China, pero otros -como Estados Unidos- exageraron la actual situación epidemiológica y reaccionaron en exceso, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La portavoz de la Cancillería aseguró que Washington fue el primero en sugerir el retiro parcial del personal de su embajada y en imponer restricciones innecesarias de viaje y al comercio internacional, con lo cual sembró un mal precedente e infundió el temor.

‘No hay necesidad de pánico. Este es un momento para la ciencia y no para los rumores. Es un momento de solidaridad y no para el estigma. Es el momento de hechos, no de miedos’, remarcó.

Abogó porque la comunidad internacional actué de forma racional, calmada y tome decisiones basadas en fundamentos científicos, tras reiterar la disposición de China a mantener la cooperación a fin de salvaguardar la salud pública de todo el planeta.

Por otro lado, Hua confirmó que el gigante asiático recibió donaciones de Corea del Sur, Indonesia, Japón, Kazajastán, Hungría, Belarús, Irán, Turquía, Francia, Reino Unido, Pakistán y del Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia.

No obstante, precisó que China requiere de más insumos médicos como nasobucos, trajes protectores y antisépticos para evitar un déficit en los hospitales.

También informó que entre los más de 17 mil 238 infectados hay 16 extranjeros, y de ellos cuatro salieron de alta y los restantes están en cuarentena y su condición es estable.

Asimismo, reiteró la confianza del Gobierno y el Partido Comunista de China para superar la presente adversidad epidemiológica y los desafíos que dejará en el camino hacia las metas de establecer una sociedad modestamente acomodada.

El gigante asiático está inmerso en una batalla sin descanso contra el coronavirus 2019-nCoV y su consecuente neumonía, pues abarca todo su territorio, dejó al menos 361 muertos y obligó a decretar la emergencia máxima en 31 de sus 34 demarcaciones administrativas.

Ciudades enteras en cuarentena, interrupción del transporte interprovincial, cancelación de eventos, cierre de lugares públicos y suspensión de las clases, son algunas de las medidas puestas en vigor para evitar una expansión mayor.

La OMS y distintos gobiernos saludaron la respuesta y determinación de Beijing a prevenir y controlarlo lo antes posible.