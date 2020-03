Las Tunas.- El corresponsal de Las Tunas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Gianny López Brito, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez, en la categoría de Televisión.

Según consta en el acta del Jurado que evaluó obras de 12 candidatos, se otorgó: “Por el dominio pleno de los recursos del lenguaje audiovisual en el tratamiento periodístico de temáticas que trascienden el ámbito informativo local; por consolidar con maestría una obra multipremiada este año, y signada, además, por la diversidad genérica, temática, con la fotografía y el montaje como ejes del relato audiovisual; y reflejar con capacidad creativa, la realidad de su territorio y a sus protagonistas, resaltando con sensibilidad los mejores valores del ser humano”.

Para Gianny fue inesperado, una sorpresa que no podía imaginar, porque “había mucha calidad en la obra de los otros colegas, dice vía telefónica. Este ha sido un año muy bonito para mí, porque además de la labor de corresponsal, quise dedicarme a la realización audiovisual. Me interesa tratar temas y personas de la vida cotidiana que merecen ser conocidas y hacer crítica social junto a la noticia del día a día. Aunque me falta mucho por aprender, siento que he ido madurando profesionalmente.

“La muestra enviada contenía una amplia variedad de materiales. Por ejemplo, la crónica Acompañarte, la cual mereció el Premio 26 de Julio y, en Cienfuegos, el primer lugar en el concurso nacional dedicado a este género. Había varias historias de vida muy conmovedoras; documentales, testimonios; informaciones; una amplia investigación en el reportaje sobre el tiburón ballena aparecido en la costa norte, el audiovisual …Encajo?, acerca del bullying y premiado en el “Caracol” de la Uneac…

“En cada una de las obras he tratado de aprovechar las técnicas y los recursos del audiovisual para contar de una manera atractiva. Por esa razón, tengo que reconocerr la fotografía de Raúl Verdecie y Máikel Rivero; la edición de Julio Castellanos y Yovier Serrano, y a Waldina Almaguer, porque este trabajo en equipo permite un resultado diferente, cuando se hace entre realizadores y periodistas es mucho mejor”.