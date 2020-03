Cuando en 1972 Rafael Quiroga Álvarez llegó a Radio Libertad conocía muy poco del “mejor oficio del mundo”. Eran tiempos de inicio laboral tras el Servicio Militar. Entre incertidumbres y voluntad de emplearse aceptó la oferta el santiaguero atrapado por los amores en Puerto Padre. Presagiaban aquellos días retos en el aprendizaje, por fortuna tendría a Abel Peña Labrada de maestro.

Sobrevendrían entonces las coberturas, la búsqueda de la noticia, el gran desafío: aprender desde el lugar de los hechos y la redacción.

Diez años después alcanzar la licenciatura en Periodismo en la Universidad de Oriente, mediante curso por encuentro hablarían de constancia, empeño, encantamiento por el noble ejercicio.

Premios, reconocimientos, prestigio social, distinciones… avalan el hacer de 47 años. El diálogo se torna difícil para un cazador, cazado por una de sus discípulas, no obstante fluye unos minutos después de conocer que es acreedor del Premio Provincial de Periodismo Por la Obra de la Vida Rosano Zamora Padín, en 2019.

Emocionado rememora estas más de cuatro décadas. Afloran anécdotas y revive una de esas coberturas que le marcaron para siempre.

“Me dicen que debía acompañar al primer secretario del Partido al central y allá, que se trataba de una visita de Fidel Castro al ingenio y luego un recorrido por áreas cañeras, imagínate el significado. De todos los medios de la provincia y el país me llamaron para que les diera la noticia”.

Después de esa lección periodística, en la que confluyeron todos los valores de la noticia, vinieron otras de similar alcance y Quiroga demostraría su sagacidad.

“De sucesos en casi todos los sectores del territorio he informado a la audiencia. Maniobras militares, creación de industrias, movilizaciones de pueblo, visitas de dirigentes de la Revolución…, pero haber permanecido más de 20 años atendiendo la agroindustria azucarera me permitió crecer como profesional”

Formador de nuevas generaciones de periodistas.

“Cuando Moltó era director de la Radio, en Oriente, me solicitó contribuir con el trabajo informativo de Radio Mambí y CMKC, en Santiago, por allá estuve alrededor de 3 meses; luego en Radio Maboas y también en Manatí, siempre enseñando y aprendiendo a la vez, porque en este oficio todos los días hay un nuevo conocimiento. Asimismo, he asumido tutorías en prácticas pre-profesionales y adiestramiento de recién graduados o reorientados, ello me produce un goce extraordinario porque igual me nutro de estas nuevas generaciones”.

El Premio Provincial de Radio Por la Obra de la Vida Rafael Urbino Montoya, acreditan su andar profesional. Se sabe seducido por el periodismo en el medio.

“La radio tiene ese poder de atrapar, y en mi caso, además, el de ser el regazo de toda una vida laboral. De buenas y no tan buenas, de alegrías y tristezas, así han sido mis 47 años en el periodismo, profesión que me caló hasta los tuétanos”.

Las nuevas tecnologías, los nuevos escenarios de comunicación, obligan a cambiar el discurso periodístico.

“El ejercicio del periodismo está en constante transformación. Ya las rutinas ni se parecen a las de los primeros años, ni siquiera a las de hace un lustro, por eso hay que superarse siempre. Las audiencias nos reclaman más objetividad, y para ello debemos prepararnos todos los días”.

El Premio Provincial de Periodismo Por la Obra de la Vida Rosano Zamora Padín.

“Resume una trayectoria. Desde hace 5 años en mi delegación de base de la Upec me han nominado, llegó ahora. Otros colegas con méritos suficientes también lo merecen. No lo siento individual sino como un premio al sector, a mi Radio Libertad con sus 80 años, a mis compañeros que se desempeñan en condiciones difíciles”.

Un profesional de vasta experiencia, que sabe desentrañar la noticia y contar las historias con peculiar cadencia, así es Rafael Quiroga Álvarez.

(Fotos tomadas del perfil de Facebook de Reynaldo Emilio López Peña)