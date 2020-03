Aunque les comenté que los choferes de Transtur que transportaron a los turistas y la tripulación del crucero inglés, eran jóvenes, Enrique Fernández Leonard, entendió que debía formar parte de ese colectivo.

“Tendré 61 años de edad y oigo hablar de los riesgos para las personas mayores, pero soy dirigente sindical y si seleccioné a los hombres de mi brigada, no podía hacer menos que obrar con el ejemplo”. Afirmó Enrique, con más de dos décadas en los buses de Turismo.

Mi amigo Enrique del Yutóng 3607, transportó en su guagua, a 23 turistas sospechosos de tener la citada Pandemia y que habían permanecido aislados en el crucero, “recuerdo que mis pasajeros montaron en la última nave aérea, era un avión hospital de color blanco”. Enfatizó.

Con Enrique Fernandez Leonard he coincidido en varias tareas como chofer y por ello no me sorprendió su actitud, pues además es de los que se detiene en las paradas para montar a los cubanos de a pie.

Les aseguro amigas y amigos lectores, que me duele cuando escucho o leo opiniones despectivas de los que formaron parte de la humanitaria tarea de socorrer a los cruceristas, esos que fueron despreciados hasta por los poderosos del norte…

Felicidades mi hermano, a pesar de tu edad no te pasará nada, porque Dios y el mundo están contigo. Sin proponértelo te convertiste EN EL HÉROE MAYOR DE TRANSTUR.