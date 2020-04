Washington, 2 abr.- La administración del presidente Donald Trump se negó a reabrir las inscripciones de la ley de salud conocida como Obamacare durante la pandemia del nuevo coronavirus, informaron medios estadounidenses de prensa.

Políticos demócratas y aseguradoras habían llamado a crear una ventana de registro especial para millones de personas que carecen de cobertura sanitaria, cuando el país se encuentra fuertemente golpeado por la pandemia que ya provocó unas cuatro mil muertes.

De acuerdo con el diario The New York Times, la opción de reabrir los mercados, en lo que se conoce como un período especial de inscripción, habría facilitado que las personas que recientemente perdieron sus empleos o que ya no tenían seguro, obtuvieran uno.

El gobierno estadounidense ha establecido tales períodos especiales de inscripción en el pasado, generalmente a raíz de desastres naturales, y la administración Trump estuvo considerando la acción durante varias semanas.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca comunicó al periódico y a la publicación Político que el ejecutivo no volverá a abrir el sitio para un período especial de inscripción, y que está explorando otras opciones.

La semana pasada el mandatario confirmó que estaba considerando seriamente reabrir los mercados del Obamacare, pero también reiteró su apoyo a una demanda presentada por varios estados de mayoría republicana que quieren la eliminación de esa ley de salud.

Desde su llegada al poder en enero de 2017, el presidente y legisladores de la fuerza roja han abogado por derogar la ley y aprobar una nueva normativa, pero hasta el momento no han logrado concretar ninguna propuesta para reemplazar la existente.

La decisión de no reabrir las inscripciones del Obamacare no impedirá que norteamericanos que recientemente perdieron sus trabajos obtengan seguro de salud si lo desean, pues pueden calificar para una cobertura en los mercados.

Pero el Times explicó que están obligadas a presentar documentos que no se necesitarían en un periodo de inscripción especial, el cual también habría favorecido a quienes optaron anteriormente por no comprar un seguro de salud este año, pero que sí lo desean ahora.

Muchos políticos demócratas criticaron la decisión este miércoles, al considerarla insensible con las necesidades del pueblo en un momento de crisis.

En medio de una pandemia mundial, los republicanos de Washington continúan su cruzada contra la salud y la seguridad del público estadounidense.

Al impedir que los pacientes de COVID-19 sin seguro reciban atención médica, Trump y sus aliados han decidido llevar a la bancarrota a las familias, expresó el Comité de Campaña Demócrata del Congreso. (Texto y Foto: PL)