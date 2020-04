Pedro Luis Lazo, una de las leyendas del pitcheo cubano, cuenta que Fidel lo hizo gigante y gracias a su impronta en el deporte revolucionario pudo subirse a un box, lanzar strikes y convertirse en el pitcher más ganador en Series Nacionales, con 257 victorias.

El Rascacielos pinareño conoció al Comandante en Jefe en 1996, antes de partir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. “Tuve la oportunidad de comer junto a él. En aquella cena todos estábamos mudos de la emoción: Omar Linares, Antonio Pacheco, Omar Ajete, José Ariel Contreras, Orestes Kindelán, Luis Ulacia… No sabíamos qué hacer. Algunos ya habían compartido con Fidel, pero los jóvenes estábamos muy impresionados. Solo escuchábamos.

“Fidel no paró de darnos orientaciones y dio más durante el torneo. Cuando regresamos con el oro, ahí sí dio un discurso de la alegría, analizando jugada tras jugada del equipo. Era genial, tenía muchos conocimientos técnico-tácticos de béisbol y prefería la posición del pitcher por encima de las demás. Eso lo teníamos en común”.

¿Qué otras anécdotas recuerda el mítico 99 del Pelotero Mayor?

–Recuerdo cuando le ganamos a los Orioles de Baltimore, 12 carreras por 6 en el Camden Yard Park, un juego dirigido por Alfonso Urquiola y que representó la revancha de nuestra selección. Fidel nos preparó tremendo recibimiento en Cuba. Al llegar al Consejo de Estado, nos esperaba y nos tomamos fotos con él. Aunque su presencia me impactó nuevamente y vi que mis compañeros dudaron en hacerlo, fui el primero en retratarme, en shorts, incluso. No esperaba el encuentro, pero quedó para siempre.

“También recuerdo que al volver triunfales de la Olimpiada de Atenas 2004, intenté regalarle mi medalla e inmediatamente me la devolvió diciendo: “Es de usted, se la ganó”. Son palabras que nunca olvidaré.

El juego de veteranos junto a Chávez, ¿estrechó la relación?

–Sí, hubo un antes y un después de ese partido, disputado el 18 de noviembre de 1999. Esa noche, en el Estadio Latinoamericano, el Comandante nos sorprendió a todos. No sabíamos por qué estábamos allí, y de pronto dijo: ‘Nos disfrazaremos de veteranos frente a Venezuela, tenemos que ganar’.

“Al hacerlo, los aficionados se echaron abajo de la risa cuando empezaron a reconocernos. Luego le comenté que quería ponerme su barba y se rió a carcajadas. La risa de Fidel era contagiosa, aún la llevo conmigo, como mismo la transparencia que inspiró en el deporte revolucionario”.

¿Cuánto tuvo que ver Fidel en ese histórico segundo lugar del I Clásico Mundial?

–El 2006 fue clave en mi carrera deportiva. Lamentablemente, fue el año en que enfermó el Comandante, pero en los días del Clásico Mundial todavía estaba ahí para nosotros.

“Nos llamaba por teléfono dándonos ánimos y haciendo trabajo sicológico para que no nos desesperáramos. Y así salíamos al terreno. Recuerdo con mucho placer el juego en el que le di el pase a Cuba a la final. Fueron momentos de renacer beisbolero en los que rompimos todos los pronósticos.

“Cuando quedamos segundos, su mensaje fue que el resultado era igual que el oro, e inmediatamente nos organizó un cálido recorrido por toda La Habana, el cual conservo como uno de los mejores momentos de mi vida”.

“Lo vi por última vez cuando quedamos subcampeones en la Olimpiada de Pekín 2008. Ya no podía ir a recibirnos, pero fuimos a verlo. La conversación fue grata como siempre y también terminó entre risas por mis ocurrencias, que a él le encantaban. Siempre me preguntaba cuál era mi remedio para no lesionarme, y yo le decía lo mismo: ‘Comandante, tirar, tirar y tirar’”.