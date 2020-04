Las Tunas.- Más de dos mil administraciones de la cuarta dosis de PrevengHo-Vir, complejo homeopático recomendado para combatir enfermedades respiratorias agudas, se aplicaron hasta la fecha en la provincia de Las Tunas, como parte de las acciones profilácticas de respuesta al nuevo coronavirus.

Libia Lezcano Faura, responsable del programa de Medicina Natural y Tradicional en la provincia, explica que el país extiende el uso de este fármaco, aunque no sea un medicamento específico contra la Covid-19, pues sí es muy efectivo para prevenir la influenza, enfermedades gripales, el dengue e infecciones virales emergentes.

En esta primera etapa, declaró la experta, el preparado beneficia al personal que labora en los servicios farmacéuticos y a quienes se desempeñan en los centros de aislamiento para la atención a sospechosos de la enfermedad, contactos de estos y viajeros.

Se suministra, además, a pacientes y trabajadores del hospital psiquiátrico, casas de abuelos, centros médicos psicopedagógicos y hogares de ancianos y maternos.

Como parte de la vigilancia epidemiológica intensiva, en los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez, donde la provincia reportó casos positivos a la Covid-19, también se desarrolla la aplicación de estas gotas que se extenderán al resto de la población, sobre todo a personas de la tercera edad.

La responsable del programa de Medicina Natural y Tradicional en Las Tunas, detalló que la forma de administración es cinco gotas diluidas en dos onzas de agua potable a temperatura ambiente, una dosis diaria por tres días consecutivos y se reactiva al décimo día del tratamiento inicial.

Dijo, a su vez, que 20 minutos antes y después de su empleo la persona no debe haber fumado, cepillado los dientes, ni debe haber ingerido alimento alguno para no interferir en su correcta absorción, de igual modo recalcó que debe cumplirse el tratamiento cabalmente, para no comprometer su efectividad.

Lezcano Faura subrayó que el PrevengHo-Vir no es una vacuna ni un tratamiento específico ante la Covid-19, sino que su consumo fortalece el sistema inmunológico de las personas, y es la observancia de la sana distancia y de las medidas higiénico sanitarias, el remedio más eficaz ante esta pandemia.