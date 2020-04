Puerto Padre.- La pluma y el papel, se vuelven trincheras de combate de muchos puertopadrenses, que en tiempo de aislamiento social se inspiran en temas relacionados con la crisis epidemiológica actual.

Un ejemplo de ello es Máximo Guerra Hilario, poeta- escritor aficionado del municipio, miembro del Grupo Iberoamericano de la Décima Espinel Cucalambé, quien expresó:

“A mis 76 años, esta es la mejor forma de aportar mi granito de arena, desde casa.”

A usted le gusta pasear,

a mí me gusta también.

Por su bien y por mí bien,

nos tenemos que cuidar.

Tenemos un familiar

que queremos, que nos quiere.

Nunca usted se desespere

porque se puede estresar.

Seguro se puede estar

que lo que empieza termina.

No pararnos en las esquinas

a llorar o a divulgar,

siempre se debe pensar

cómo ayudar al vecino,

que ese es el mejor camino

por donde hay que transitar.

Todos tenemos que usar l

la llamada mascarilla,

sea blanca, azul o amarilla

y quedarnos en el hogar.

Así vamos a lograr

que no entre la enfermedad.

Nunca dar el paso atrás

siempre se puede avanzar.

Motivar a la población a no salir de sus viviendas innecesariamente, cuidarse y cumplir con todas las medidas que implementa la máxima dirección del país, así como, el mensaje de apoyo a los médicos cubanos que arriesgan sus vidas para salvar las de otras personas en cualquier parte del mundo, es hoy el eje central de las décimas de Máximo.

El también presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la zona 16, Consejo Popular 14, en este territorio, se inspira, además, en el rechazo a Donald Trump y al recrudecimiento del bloqueo contra la Isla.

Aunque resulta convulso no poder abrazar o visitar a nuestros seres queridos, sus poesías nos ayudan a traspasar cualquier frontera, a la vez que evidencian el talento de un aficionado que encontró en la pluma y el papel, la mejor forma de aprovechar el aislamiento social y combatir a su causante.