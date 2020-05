Puerto Padre.-No poder abrazar a los míos al llegar a casa, luego de intensas jornada de trabajo, es de las cosas más tristes que en lo personal, me deja la COVID-19.

Pensar en los cientos de miles de muertos que ya contabilizan más de 180 países, no calma mi tristeza, pero si me ayuda a no claudicar ante las ganas inmensas de besarlos.

Incluso luego de cumplir con el protocolo de desinfección para entrar a la casa, no me excedo en las caricias porque puede que olvidara con la prisa, algún paso durante el día y estuviera transitando asintomática por la enfermedad.

Así de paranoicos nos mostramos por éstos días en que mantener la distancia es la manera más efectiva de demostrar cariño.

Mi condición atea sufre por estos días de crisis existencial. Alguien escribió hace poco que el Coronavirus tiene ribetes bíblicos y yo confieso que no tengo otra explicación a las evidencias que deja la pandemia.

En primer lugar demostró con argumentos tétricos, que las diferencias sociales de cualquier índole, solo existen en la mente humana. Ricos y pobres enfrentan por igual una catástrofe sanitaria de dimensiones aún por definir.

Obligados por el virus, las familias vuelven a reunirse y aprenden desde el miedo, a valorar el tiempo juntos. Los padres atienden a los hijos y éstos a su vez, tiemblan porque la enfermedad se ensaña con sus mayores y los ha hecho volver a preocuparse por ellos.

La terrible pandemia obliga a detener el tráfico y las fábricas dejan de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. La Tierra comienza a regenerarse luego de forzar a los humanos a interrumpir su acción depredadora.

Las aguas vuelven a ser cristalinas, el aire ya no es tan toxico y el planeta retoma su color azul.

El Coronavirus clasifica ya como la mayor catástrofe humanitaria de todos los tiempos. El mundo enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes.

Apelemos al sentido común y aprovechemos los duros momentos para hacer cuentas y replantearnos nuevas actitudes.

Después que todo pase tendremos que hacer ajustes a lo cotidiano.

Tal vez algo que circula en las redes por estos días nos ayude a conseguirlo:

“Esto no es el Apocalipsis pero puede ser una oportunidad de entender el propósito real de nuestro paso por el mundo; cuando Europa se ve más afectada que África, cuando un beso pasa a ser un arma, cuando el dinero no te salvará, cuando la vida como la entendíamos hasta ahora se detiene para todos y el tiempo se vuelve un castigo, tal vez cuando volvamos a caminar, caminemos más despacio, más cercanos, más humildes.”

Cuando esto acabe tendremos que darnos todos los abrazos que nos debemos, estrenar los besos que aguardan cautivos de nuestros miedos y consumar las caricias justo en el lugar donde las dejamos.

Imagen tomada del sitio digital Cubasi.cu