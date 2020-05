Washington, 5 may.- El exvicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden mantiene hoy un promedio de seis puntos de ventaja a nivel nacional sobre el mandatario Donald Trump, y lidera en territorios clave como Florida, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.

Biden va por delante y por un margen superior al de Hillary Clinton en la víspera de las elecciones de 2016, señalan medios de prensa al notar que los números aparentes harían creer que el Vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) tiene más probabilidades de ganar.

Sin embargo, alertan que hay otros sondeos que preguntan a los electores “quién ganará” y no “por quién votarán el 3 de noviembre”, los cuales arrojan otros resultados.

En ese sentido, las pesquisas de opinión revelan que Trump recibe mayoría de apoyo en la consideración de los votantes de que sí derrotará a Biden en las elecciones, una ventaja que persiste a través del tiempo.

Una gran cantidad o pluralidad de entrevistados afirmó que el actual jefe de la Casa Blanca sería reelegido, en una encuesta de Fox News en febrero, y lo mismo arrojó otra del Marist College en septiembre de 2019.

En ninguno de estos periodos Trump estuvo a la cabeza cuando los encuestadores preguntaron a los votantes por quién votarían, no quién pensaban que ganaría, reseñó la cadena CNN.

Pero en política nada hay escrito. Trump logró un sorpresivo triunfo hace cuatro años, cuando todo indicaba —en particular las encuestas— que Clinton sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, comentan observadores.

El republicano —recuerdan— perdió el voto popular por tres millones en 2016 y es el único presidente de la Historia que ha pasado su primer mandato completo sin conseguir el 50 % de aprobación, incluso en los estados que lo catapultaron a la mansión ejecutiva.

Ahora la pandemia de la Covid-19 plantea numerosas interrogantes sobre el errático manejo de Trump de una crisis de salud sin precedentes que destrozó la economía, el mástil con el que contaba como eje de su estrategia de reelección, apuntan.

El diario The New York Times sugiere que el equipo de Trump sabe que no puede ganar un referéndum sobre su liderazgo, así que intentarán descalificar a Biden.

Ese proceso comenzó con una extensa campaña, liderada por el Presidente, cuestionando regularmente la agudeza mental y la resistencia física del hombre al que califica de “dormilón”, concluye el rotativo. (PL) (Collage: Internet)