Las Tunas.- Con el fin de evitar la exposición de las personas al medio, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), asegura que hasta el 30 de mayo ningún servicio nauta hogar será deshabilitado por ausencia de pago, y el cliente podrá navegar haciendo uso de su cuota mensual o recargas adicionales.

Los usuarios que no abonen el saldo correspondiente al servicio, podrán contraer una deuda con Etecsa que deberán pagar una vez terminada la contingencia. Esta medida solo aplica para la modalidad prepago, aunque como se ha informado anteriormente, todos los clientes recibirán 10 horas adicionales y una vez consumidas estas, la tasación de las horas recargadas será de 30 centavos.

Pero si el cliente no desea contraer deudas con la empresa qué debe hacer. Carmen Alonso Varona, Comunicadora Institucional de esa entidad en la provincia, explica:

“Los usuarios preguntan mucho qué solución hay para los que no quieren endeudarse con Etecsa. En estos casos lo primero es no hacer uso de las horas asignadas y contactar lo antes posible a la empresa a través del 118 o por la línea 804 3434 opción 3, para referir si no quiere continuar con el servicio o contraer deudas. De ser la última opción, este será bloqueado y cuando el cliente vuelva a pagar se le activará. De no ser abonada la cuota, entonces el servicio será eliminado”.

Para saldar la deuda los clientes también podrán abonar cuotas parciales de cinco pesos (CUC) o más a través del portal del usuario. “Si usted tiene dinero en su tarjeta puede efectuar el pago por plazo hasta cubrir el importe, así se irá descontando de la deuda total”, comentó Alonso Varona.

Entre las posibles dudas de la población está la referida a la forma de pago una vez terminada la emergencia sanitaria. Etecsa explica que esta no tiene que ser saldada de una vez y que se conciliará con el usuario el término de la liquidación.

Entre las vías para el pago de la cuota mensual del servicio Nauta hogar, que no ameritan la presencia de los clientes en las oficinas comerciales, está el transfermóvil con descuento del 10 por ciento, las recargas del exterior o a través de un cupón de recarga nauta.

Todas las interrogantes encontrarán respuestas a través del 118.