Pocas horas antes del ataque contra la Embajada de Cuba en Washington, una mujer con impermeable rojo, lentes oscuros, tapaboca y capucha, fotografiaba la fachada de la casona de la Calle 16 en el barrio Adams-Morgan. Las cámaras de seguridad la grabaron a plena luz del día y, a pesar del disfraz, los funcionarios de la sede diplomática la reconocieron perfectamente. Es la esposa de un militante de la “causa” anticastrista, Mario Félix Lleonart Barroso que, curiosamente, resulta ser común denominador de personajes e instituciones relacionados con esta trama.

Lleonart Barroso, pastor bautista nacido en Cuba y vecino de Washington DC, hace alardes en redes sociales de su estrecha relación con la Doral Jesus Worship Center -una iglesia ubicada en el epicentro de la contrarrevolución venezolana y cubana de Miami- y con sus amigos del Departamento de Estado, cuya página en Twitter lo publicitan en una entrevista como “perseguido por su fe en Cuba, donde soportó años de amenazas y detenciones” (tweet del 16 de enero de 2020).

El nombre de este individuo, un “asiduo participante en los actos de hostigamiento” contra los cubanos en Washington, es solo una pista en el arsenal de pruebas que ofreció este martes el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro llamó “ataque terrorista” al tiroteo contra la sede diplomática el pasado 30 de abril, cuyo protagonista es otro pastor nacido en Cuba, vinculado también a la iglesia de Doral y a individuos muy activos en esa congregación que, no muy cristianamente, han solicitado matar con drones a Raúl Castro y al presidente Miguel Díaz-Canel.

A Alexander Alazo Baró, el autor del tiroteo, lo han presentado como un enfermo psiquiátrico asediado por fantasías persecutorias, mientras el régimen de Trump ha engavetado su expediente en medio de un apagón informativo. Lo extraordinario es que, salvo las imágenes tomadas desde la Embajada que fueron divulgadas el martes, las escandalosas evidencias han estado al alcance público. Se puede halar fácilmente de la cuerda de las redes sociales y encontrar los nexos entre estos señores con terroristas de la vieja escuela de las bombas bajo los autos, como Ramón Saúl Sánchez. También, con las voces más violentas de la maquinaria política anticubana y antivenezolana de Miami, y hasta con la Casa Blanca. O con todos a la vez.

