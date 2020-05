Puerto Padre.- Cuando se tiene la dicha de pasar gran parte de la infancia entre las paredes de una Casa de Cultura, inevitablemente se nutre el recuerdo de instantes que, aún desde la lejana adultez, se muestran mágicos a la memoria.

Yo soy de esas afortunadas, que vivió, además, en su niñez, momentos de lujo de la historia cultural de nuestro pueblo, como las visitas de la gran Rosa Fornés o del inigualable Luis Carbonell; las galas en homenaje a la toma de Puerto Padre y la excepcionalidad de los Festivales Villa de los Molinos.

Pero aún, en medio de tan grandes espectáculos, en los recovecos de mi mente ocupan un lugar especias, las jornadas cucalambeanas. Aquello era fiesta absoluta en cuanto se anunciaban por los pasillos de la Enrique Peña que empezaban las primeras, las de base.

Y ya desde entonces nos queríamos “colar” en todas, aunque no formáramos parte del talento aficionado de la zona en cuestión.

Pero el torbellino de verdad, se armaba en los preparativos de la Cucalambeana Municipal. Claro, el primer paso, era formar los bandos: rojo y azul como siempre, pero con algún animal a la cabeza de cada uno.

Martha López, era por aquel entonces la directora artística del espectáculo infantil, y por tanto tenía la complicada misión de buscar las enemistades. Sí, porque una vez asignado un bando, empezaban las “broncas” de quien era el mejor (y eso, cuando todavía faltaba un mes para la presentación.) Nos tomábamos aquello muy en serio, así que los ojos torcidos se sobraban, aún entre los mejores amigos.

Cada ensayo era una fiesta de alegrías. Los instructores tenían también sus bandos e incitaban a la competencia, claro que sin importar el color sus cintas, estaban al pendiente del más mínimo de los detalles para sacar de todos la mejor ejecución.

La algarabía tenía también su momento para salir, una vez en escena, y allí estaba la mano de Odalys Labrada, que hacía bailar hasta al más atravesado de los no bailarines. Pero la espontaneidad de la infancia terminaba por imponerse, y poco importaba el jurado de evaluación. Para nosotros, todo se imbricaba con la diversión, y el contacto directo con nuestros campos.

No sólo formábamos parte del elenco, también nos volvíamos espectadores de tantas tradiciones: la artesanía, con sus hacedores allí, en plena faena, ya fuera tejiendo un sombrero, un bolso o un cuadro; los platos típicos, servidos en los más rústicos de los utensilios; el guateque, armado alrededor de un bohío, donde la controversia resultaba la más fiel de las esencias.

Parecía todo cosa de leyenda, de esas que nos contaban los abuelos, que vivieron de cerca estas costumbres.

Ya de adultos, las Jornadas Cucalambeanas se miran de forma diferente, pero igual llevan ese envoltorio de magia que convierte en atípico el día seleccionado.

Así transcurrió la pasada, hace poco más de un año, y aunque entonces mi participación fue como periodista, y no como aficionada, me devolvió, sin poder evitarlo, a esa infancia que me nutrió de las más auténticas tradiciones campesinas.

Pero ahora, toda experiencia pasada, se queda en el recuerdo. Esta vez, la enfermedad que no pienso volver a nombrar, nos privó de la controversia, los espectáculos, saber quién sería la próxima Flor de Virama, de conocer los nuevos talentos que defienden la música y los bailes de las zonas rurales.

Sin embargo, la cultura de la campiña, no se ha quedado en casa. Ha salido a recorrer el mundo convertida en cantos, poesías, videos, compartidos en redes sociales.

La “innombrable”, nos ha dado motivos para el regreso, para crear nuevos bandos que entonces de debatirán, en una batalla artística por la vida (Imagen de Archivo).