Puerto Padre.-A todas horas canta. No ha dejado de hacerlo, ni en estos días de encierro. “Es la manera que he encontrado de mantener en alza mi espíritu”, me dice. Siempre regala sonrisas y boleros a sus barrio, por eso, se le siente ensayar a voz en pecho todos los días.

Raúl Cartaya es de esos cantantes que transpira la alegría, y aún cuando su edad lo convierte en persona de riesgo ante la covid 19, encuentra, en su música, motivos para sonreírle a la vida.

“Yo sigo en mis ensayos, quiero montar nuevos número para cuando todo termine, presentarlos en las peñas. Hay que actualizarse”, comenta con su jocosidad acostumbrada.

Y en esa “actualización” de sus cantatas, va también la divulgación de algunos vídeos, desde su casa, a través de las redes sociales.

“Es la manera que he encontrado de llegar a mi gente, y que vean que sigo activo”