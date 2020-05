La tortilla es el alimento principal de los mexicanos, pues con ella se preparan los mejores tacos. Quienes se han detenido en cualquier esquina donde hay un taquero, entiende las razones por las que son tan populares. Pero casi nadie sabe que el taco también se consume fuera del planeta tierra

Fue Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano, quien llevó por primera vez una tortilla al espacio en 1985. Quería comer tacos a gravedad cero, por lo que, sugirió a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) incluir a las tortillas en el menú.

Intl. Space Station

@Space_Station

For #NationalTacoDay, here’s a space taco @astro_tim made.Tortillas are one of the most popular food items! http://nasa.tumblr.com/post/133994463304/space-food