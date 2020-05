Puerto Padre.-“Es que no me gustan las entrevistas, porque hay momentos que me tocan demasiado las fibras del corazón.”

Pero a mí no se me ocurre mejor persona para dedicarle un espacio este día, en que los puertopadrenses, celebramos a los músicos de esta tierra.

Él es de los buenos, un grande de mi Puerto Padre, el lugar donde los arpegios se vuelven parte de la vida cotidiana, como lo fue siempre para su familia: los Puig.

Amado Roberto Puig Suárez, aunque por el cariño que le he confesado por años, veo ese nombre inmenso. Pero le queda pequeño a una carrera, que ya con 4 años, demostraba las “aptitudes” que por genes le fueron heredadas y que, en otros tiempos lo hicieron parte de orquestas como Embajadores del Ritmo, Origen de Cuba y Aché Son.

Para mí será siempre Amadito, como prefiere que le llamen sus alumnos, es que también le gusta enseñar. En varias generaciones de cantantes, que ya de adultos se han convertidos en genuinos representantes de la cultura de nuestro pueblo, está también la mano del “profe”.

“Yo prefiero no decir nombres, porque siempre se me queda alguno. Han sido demasiados años,” y se ríe, porque sabe, y más de uno la ha dicho, que no aparenta la edad que tiene. De seguro es por ese desenfado siempre ante las dificultades.

Nunca, y mira que lo conozco de tiempo, lo he visto molesto por nada. Ni siquiera, por las malacrianzas de alguna alumna adolescente que no tomaba a bien sus bromas. Pero a Amadito le sobra la paciencia, la sabiduría para educar, y hacerlo bien.

Por eso, por tanto talento pulido por su sapiencia, las emociones le ganan en medio de cualquier entrevista, porque, además, se sabe querido, respetado y tiene de todos, de mí incluida, la gratitud infinita.