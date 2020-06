La Habana, 4 jun.- El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió una felicitación a nuestros profesionales de la enfermería, al conmemorarse este miércoles el Día de la Enfermería Cubana, y ser parte esencial de la batalla contra la epidemia.

Ellos han estado en la principal trinchera de enfrentamiento a la Covid-19, tanto en Cuba como formando parte de las brigadas médicas que ofrecen su colaboración en diversos países del mundo, valoró el Jefe de Estado al concluir la habitual reunión con el grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la enfermedad, que preside junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Justamente los profesionales de la enfermería son también artífices de los resultados que se han ido obteniendo en estos complejos meses de combate a la pandemia y sus esfuerzos han permitido continuar salvando vidas en el país.

En ese contexto, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, actualizó que la tasa de letalidad en Cuba descendió a 3,93%, lo cual nos ubica en el lugar 17 entre los países de las Américas, región que de manera general evidencia una letalidad de 5,59%.

Refirió el titular que dos mil 107 pacientes se han confirmado ya con la Covid-19 en el territorio nacional y las mayores tasas de incidencia por cada cien mil habitantes en los últimos 15 días se exhiben en las provincias de La Habana y Matanzas, con mil 090 casos y 197, respectivamente.

Ese comportamiento ha provocado, además, que en estos territorios se concentren en la actualidad las cifras más elevadas de pacientes ingresados positivos al nuevo coronavirus. Del total de 192 personas que continúan siendo portadoras de la enfermedad, dijo, 165 son de la capital cubana y 23 de Matanzas.

Comentó que de los 44 eventos de transmisión local que se han abierto, solo se mantienen activos cinco, ubicados en Villa Clara, Ciego de Ávila y La Habana.

En el caso de esa última provincia, especificó que este miércoles se cerró el evento del consejo popular Luyanó Moderno, en el municipio de San Miguel del Padrón. Añadió que de los 15 casos positivos que se reportaron ayer en el país, 13 se corresponden al control de foco en la Empresa de Laboratorios AICA, un suceso que tiene como punto de partida el evento generado en la tienda La Época, en el municipio de Centro Habana.

Tras una jornada en la que La Habana continúa siendo el epicentro de la epidemia en el país, el gobernador de esa provincia, Reinaldo García Zapata, pormenorizó que al cierre del martes se procesaron mil 442 muestras PCR en el territorio, incremento que continuará siendo una tendencia en los próximos días, a partir de lo indicado por el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda en un encuentro anterior.

Particularizó además que el índice de ocupación de las terapias intensivas de los hospitales destinados a la atención de la Covid-19 es de 7% y de un 33% el de ingreso hospitalario. Si bien este último indicador se ha elevado a partir de los eventos que se han sucedido en los últimos días, García Zapata ratificó que no existe presión en el sistema de Salud de la provincia.

En tanto, desde Matanzas, el gobernador Mario Sabines Lorenzo explicó acerca del escenario epidemiológico en el territorio, con especial énfasis en el evento ocurrido en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez, donde la situación evoluciona de manera estable.

Dio a conocer también que a la par del enfrentamiento al nuevo coronavirus en el territorio se refuerzan las labores adulticidas contra el mosquito aedes aegypti, como parte de las cuales ya se han distribuido 134 equipos de trabajo. Hasta el momento los mayores problemas radican en viviendas cerradas, fundamentalmente en los municipios de Cárdenas y Matanzas, significó.

En particular respecto a la provincia de Camagüey, su gobernadora, Yoseily Góngora López, ratificó que desde hace 19 días no se reportan casos positivos a la Covid-19, lo cual es una muestra de la estabilidad epidemiológica que se ha ido alcanzando. No obstante, aseguró, se mantiene una estricta vigilancia para evitar que puedan existir contagios o focos de transmisión.

Como es habitual en la rendición de cuenta del territorio agramontino, Góngora López informó acerca de las acciones que se realizan para resarcir los daños provocados por la tormenta local severa del pasado 29 de abril en los municipios de Cépedes y Florida. Al respecto especificó que han sido solucionados 483 de los daños provocados entonces, como parte de lo cual se han resuelto todas las afectaciones en los techos.

Puntualmente sobre el municipio de Esmeralda, donde en días recientes ocurrió otro evento meteorológico, aseveró que se continúa trabajando en la distribución de todos los recursos y ya se han solucionado 15 techos parciales.

Complejas jornadas continúa viviendo el país por estos días, que hablan del esfuerzo y empuje de muchos, esencialmente de quienes se desempeñan en la trinchera de la Salud y tienen roles fundamentales en el enfrentamiento a la pandemia. Por ello, junto al merecido reconocimiento hecho por el presidente Díaz-Canel a nuestro personal de enfermería, en sus palabras homenajeó también al doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien este jueves cumple años. “Sé que todo el pueblo, por la identificación que tiene con él, estará felicitándolo”, concluyó. (Presidencia Cuba) (Foto: Estudios Revolución)