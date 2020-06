Hoy está de cumpleaños uno de los hijos ilustres de esta tierra. Un día como este, 19 de junio, nació en Puerto Padre Franger Reynaldo Balbuena. Apasionado por el béisbol, siempre se muestra orgulloso de su origen en este rincón del oriente cubano.

A propósito de su aniversario, compilamos algunos fragmentos de la entrevista que concedió a Radio Libertad en octubre de 2018, luego de presentar en el Estadio Hermanos Ameijeiras el libro Contratos en el béisbol profesional. Negocio o posibilidad de llegar a las Grandes Ligas.

De su infancia en Puerto Padre, Franger Reynaldo Balbuena, expresó:

Yo recuerdo de mi infancia, cuando me sentaba en los 2 banquitos, en la Avenida de la Libertad, donde hace 4 esquinas. A mi memoria acuden ahora, cuando discutían aquellas personas que nosotros admirábamos y respetábamos tanto, personas que ya la mayoría no existen como Langue, El Galleguito, Buchá, Ponqué; que se reunían para hablar de béisbol, hablar de jugadas, ahí fue mi primera escuela, aprendiendo de los que sabían de béisbol. Luego veníamos al terreno; Oscar Suárez entrenaba los equipos de la primera categoría, yo veía a Ángel Villegas, a Monchi Gisbert, a Hárrigan; veía al Pibe Zaldívar pitchar y yo trataba de imitarlos… mi ejemplo, y lo voy hacer público hoy, siempre fue Oscar Suárez. Cuando yo veía que Oscar Suárez se paraba a batear, yo iba a mi casa y me ponía frente al espejo y me ponía a ser lo mismo que hacía Oscar. Y agregó a su confesión: Mi físico, no me acompañaba, era delgado, no tenía fuerza, pero tenía una voluntad de ser pelotero que nunca lo podré olvidar