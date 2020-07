Los mosquitos son realmente muy molestos; en ocasiones, parece que nada ni nadie los puede detener. Muchas plantas medicinales y remedios que forman parte de la medicina natural sirven para reducir la inflamación, evitar complicaciones en los procesos de curación y favorecer una evolución rápida.

La comezón que causan estas picaduras se ocasionan porque la saliva que usa este insecto en el momento de clavar su aguijón y chupar la sangre provoca alergia en la piel humana. Entonces, la zona se inflama y nos deja una roncha de color rojizo que pica mucho.

Es bueno saber también que solo las mosquito hembra son las que pican y que lo hacen a muchas personas y hasta animales a lo largo del día. Esto no quiere decir que sus picaduras nos puedan causar enfermedades en todos los casos; la mayoría de las veces, solo ocasionan una irritación menor. No obstante, esta irritación es muy molesta y no nos deja pensar en otra cosa; solamente queremos rascarnos. El problema reside en que hacerlo es aún peor, porque podemos infectar la zona o irritarla todavía más y evitar así que el cuerpo se encargue por sus propios medios de retirar ese agente nocivo y curar la herida.

Estos son algunos de los remedios que puedes usar en caso de picaduras de mosquitos:

Aplícate frío. El agua fresca y el hielo reducen la inflamación y producen un efecto analgésico. Puedes aplicarte una compresa humedecida en agua con hielo o un pack frío. No dejes el hielo directamente sobre la picadura durante más de 5 minutos, ya que puede dañar la piel.

Albahaca, un remedio total. Se dice que la planta de albahaca ahuyenta a los mosquitos y es cierto porque sus hojas poseen al menos 4 compuestos que les resultan repelentes: el estragol, el citronelol, el limoneno y el trans-nerolidol. Además, la albahaca contiene eugenol, que alivia el picor. Pon a hervir una taza de agua, cuando entre en ebullición echa un puñado de hojas secas y espera hasta que se enfríe. Luego humedece en el líquido la punta de un pañuelo y aplícatelo en la zona afectada. Si tienes una planta de albahaca te puedes frotar una hoja fresca sobre la picadura.

El tomillo previene infecciones. El tomillo posee propiedades antibacterianas y por eso se utiliza para prevenir las complicaciones de los resfriados. También puede aliviar el picor de una picadura de mosquito y reduce el riesgo de que se infecte si nos rascamos. Como con la albahaca, puedes aplicar directamente las hojas frescas finamente trituradas y dejarlas reposar durante 10 minutos. O puedes aplicar una infusión bien concentrada (deja que se evapore la mayor parte del agua) cuando se haya enfriado.

La melisa (o toronjil) te alivia. La melisa se usa para tratar las inflamaciones digestivas o para reducir la ansiedad, entre otras indicaciones. Para las picaduras de mosquitos, puede aplicar hojas bien troceadas sobre la picadura, o puedes comprar aceite esencial de melisa y aplicarlo directamente. Su efecto beneficioso se debe a su contenido en taninos y en polifenoles. Estos compuestos naturales alivian la inflamación, aceleran la curación y reducen el riesgo de infección.

Menos picor con manzanilla. La misma manzanilla que se toma para aliviar la pesadez digestiva sirve para reducir la inflamación y el picor causado por la picadura. Pon una bolsita de manzanilla en un vaso con agua muy fría en el refrigerador durante 30 minutos. Luego exprime el exceso de agua y pon la bolsa sobre la picadura durante 10 minutos. Puedes volver a guardar la bolsita en la nevera para volver a usarla más tarde.

Vinagre. Es un excelente antiséptico y te ayudará a evitar que la picadura se infecte. Para su uso, embebe un algodón, una gasa o un paño con vinagre de manzana y luego aplica como compresa en la roncha. Si tienes muchas picaduras, puedes darte un baño de inmersión con agua lo más caliente que puedas soportar y dos tazas y media de vinagre.

Aloe vera. La sábila del aloe vera es realmente muy buena en todo lo que se refiere al cuidado de la piel. En el caso de las picaduras de mosquitos, es más que eficaz. Sirve para aliviar la comezón producida por la saliva de este insecto y también reduce la hinchazón y cura la herida que puedes haber producido al rascarte. Lo único que tienes que hacer es abrir una penca o tallo de aloe vera de manera horizontal y extraer la sabia. Aplica ese jugo en la picadura y tapa con una gasa. ¡No dudes en tener una planta de aloe vera en casa!

Jabón neutro. Además de usarlo para lavar la picadura apenas se produce, el jabón blanco o neutro es perfecto para reducir la hinchazón y la picazón. Su uso es muy sencillo: frota la barra de jabón donde está la roncha, sin mojarlo; esto te dará un alivio temporal. Deja que el jabón tape la herida, así evitarás rascarte tanto.



Cebolla. Al igual que el aloe vera, la cebolla tiene muy buenas propiedades para los problemas en la piel —como las quemaduras o las heridas—. Si te ha picado un mosquito, alivia la picazón aplicando una rebanada lo más fina posible de cebolla; deja durante unos minutos y después lava con abundante agua y jabón neutro.

Miel. La miel tiene muchas propiedades, y una de ellas es su poder antiséptico. Además de ser deliciosa, es ideal para sustituir el azúcar y, como si fuera poco, será tu aliada al sufrir picaduras de mosquitos. Para aprovechar sus bondades, aplica una pequeña cantidad en donde tienes la roncha y deja que se seque; luego, enjuaga bien con agua tibia.

Limón. Además del limón, también puedes usar lima. Si bien es un remedio casero que puede arder un poco, es realmente útil. Hay diferentes maneras de aplicarlo. Por ejemplo, puedes exprimir medio limón y embeber un algodón, que luego aplicarás en la picadura. Otra opción es partir la fruta a la mitad y frotar por donde te han picado los mosquitos.

Pasta de dientes. Aplicar una pasta de dientes sobre la picadura de mosquito puede reducir la comezón. Esto ayudará también a disminuir la sensación de dolor, pues el mentol genera una sensación de alivio.

Bicarbonato de sodio y agua. Aplica esta pasta dejándola reposar durante algunos minutos antes de lavar. La mezcla posee propiedades alcalinas, lo que permite neutralizar el pH de la piel.