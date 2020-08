Las Tunas.- Más de cinco mil 700 tarjetas en moneda libremente convertible, MLC, emitió hasta la fecha el Banco Popular de Ahorro en Las Tunas, en respaldo al plan de medidas económicas y sociales aprobadas por el Consejo de Ministros, en aras de captar mayor cuantía de ingresos para la economía nacional.

Hasta ahora, en la sucursal 6402, ubicada en el centro urbano de la ciudad, crearon unas mil 300 tarjetas de este tipo asociadas a cuentas denominadas en dólares norteamericanos (USD), declaró Leonardo González González, director de esa unidad financiera.

Precisó que este dispositivo tiene la particularidad de que se emite con el PIN no impreso, de manera que el cliente, como medida de seguridad, debe trasladarse luego por el cajero automático para activar su tarjeta; de no hacerlo la misma no estará apta para su uso en las tiendas habilitadas a tal efecto, explicó.

El uso creciente de las nuevas tecnologías ofrece ventajas para los servicios del Banco Popular de Ahorro, tal es el caso de Transfermóvil, aplicación líder en el comercio electrónico en el país.

«Esta versión más reciente incluye, además del cambio casi completo de la interfaz de usuario, la posibilidad de renovar la tarjeta magnética por pérdida o extravío sin acudir a la sucursal bancaria, cambiar los límites de las operaciones de las tarjetas, la apertura y cierre de depósitos a plazo fijo, el pago en línea del Nauta Hogar y de prestaciones de Joven Club, entre otras bondades», señaló .

Leonardo González González, director de la sucursal 6402, declaró que en aras de aportar a la economía de país, BPA también otorga financiamientos a entidades productoras, tanto para el mercado interno como exterior. Tal es el caso de la Empresa de Flora y Fauna, a la cual cedieron un crédito para el desarrollo del carbón vegetal como renglón destinado a las ventas en el extranjero.

Asimismo, ofrecen patrocinio económico a productores agropecuarios y de ganado menor, porcinocultores, avicultores y cunicultores, con el objetivo de favorecer el progreso y la sostenibilidad de la producción de alimentos y la economía.