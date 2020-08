La Habana.- Una alerta a cerrar filas a la COVID-19 en todo el país, no solamente en La Habana, se hizo este jueves en el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el control de la epidemia, que cada tarde desde el Palacio de la Revolución encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

En ese sentido, Marrero Cruz indicó trabajar con rapidez y profundidad en la identificación de la fuente de infección de los casos confirmados, para cortar a tiempo las cadenas de contagio.

Por su parte, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda insistió en que no se puede descansar en la encuesta epidemiológica hasta encontrar el caso índice de los nuevos positivos. Para ello, dijo, hay que apoyarse en la comunidad, las organizaciones de masa y los compañeros del Ministerio del Interior, cuando exista resistencia a cooperar en el descubrimiento del origen.

Aunque en algún territorio no haya circulación del virus, reiteró, hoy la primera impresión diagnóstica de cada paciente ante un médico tiene que ser la COVID-19, a no ser que se trate de otras enfermedades no afines. Después que se descarte, puede ser todo lo demás, dijo. Violar ese principio ha generado contagios en más de una ocasión.

“Conociendo la situación de La Habana, nadie está exento de enfrentar una posible circulación viral en uno u otro territorio”, afirmó Morales Ojeda. Previo al curso escolar, “desde las direcciones de Salud Pública, de Educación y de Educación Superior, tienen que estar claras todas las medidas para que no se complique la situación”, consideró.

El viceprimer ministro habló sobre el comportamiento favorable en varias provincias, que demuestra que se ha trabajado con mucha integralidad e intensidad en cada uno de los focos o eventos que han tenido. Los periodos sin casos confirmados han sido prolongados -de más de 100 días -, a pesar de toda la actividad del verano.

Se refería, particularmente, Morales Ojeda a las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, que luego de mucho tiempo sin reportar pacientes de la COVID-19, confirmaron nuevos casos. Según explicaron sus gobernadores al rendir cuenta a la dirección del país, se trabaja rápidamente para localizar las fuentes de infección y se han aislado a todos los contactos que levantaron ambos hechos.

Al hacer su actualización diaria sobre el curso de la epidemia en Cuba, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó que en el territorio nacional están activos 12 eventos de transmisión local. Seis de ellos se ubican en La Habana, donde en la última jornada se abrió uno nuevo, correspondiente a Los Molinos IMSA, en el municipio de Regla, que acumula 10 casos, y en la institución se ha aplicado la cuarentena. El hecho se suscitó cuando dos brigadas de trabajo se reunieron en un local climatizado de la industria para ver un partido de fútbol.

“Esa indisciplina -aseguró el gobernador Reinaldo García Zapata-, se analizó en el Consejo de Defensa y se aplicarán todas las medidas que corresponden con los implicados”.

Asimismo, se decretó otro evento de transmisión local en la comunidad matancera de Santa Marta. Aun cuando se supone que la infección puede estar vinculada a la capital del país, todavía se investigan a profundidad las causas de este hecho que ha ramificado casos hacia la ciudad de Cárdenas y el consejo popular Humberto Álvarez.

En Santa Marta, aseguró el gobernador Mario Sabines Lorenzo, se han aplicado varias medidas de restricción que limitan el acceso y el movimiento de personas; hay presencia policial; se profundizan las pesquisas; se distribuye el alimento en los hogares; se ha minimizado el flujo de trabajadores del turismo hacia Varadero; se desinfectan calles y locales; y se ha prohibido el alojamiento en las casas de renta.

En esta sesión de trabajo se conoció, igualmente, sobre la situación en la provincia de Artemisa que sigue tendiendo al control. Su gobernador, Ricardo Concepción Rodríguez, explicó que el seguimiento más preciso continúa sobre el evento de la Empresa de Construcción y Montaje, que no ha provocado más casos hacia el interior de la Zona Especial de Desarrollo Mariel desde el 12 de agosto, pero se continúa la pesquisa hacia los municipios en que se extendió, sobre todo San Cristóbal.

En lo que corresponde a las cuarentenas decretadas en el centro urbano de Bauta y en el consejo popular Baracoa, destacó Concepción Rodríguez que se mantienen controladas, por lo que se ha propuesto al grupo técnico nacional el cierre de ambos eventos de transmisión.