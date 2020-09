Cuba, a excepción de La Habana y otros territorios, abre hoy sus escuelas para la reanudación del año académico 2019-2020 con precauciones especiales en aras de evitar contagios con la Covid-19. De esa forma, 21 de los 168 municipios del país no tendrán actividades presenciales en la educación general, y las universidades de seis de las 15 provincias permanecerán cerradas. La desinfección con sustancias cloradas y alcohólicas, el mantenimiento del distanciamiento físico entre estudiantes y profesores, y otras medidas higiénico-sanitarias forman parte del arsenal de la isla para darle punto final al periodo lectivo. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, aseguró que garantizarán a todos los estudiantes igualdad de oportunidades, tanto a los que regresan a sus centros como a los más de 355 mil que deberán quedarse en casa y observar las clases por televisión.

Programación televisiva para los estudiantes que no reiniciarán el curso escolar

Para los estudiantes que no pueden comenzar las actividades lectivas en sus instituciones, por residir en territorios con situaciones epidemiológicas que no lo permiten, se ha previsto una programación televisiva, por el Canal Educativo. El objetivo es consolidar los contenidos, hasta que comience el curso escolar. Las actividades fundamentales estarán dirigidas a la preparación para los exámenes de ingreso a la Educación Superior, la preparación de los seminarios y tareas integradoras y otras formas de evaluación. Hoy martes primero se reinicia el curso con una Revista Informativa, en el horario de 9 y 30 a 11 y 30 de la mañana, con el objetivo de dar a conocer las actividades televisivas que se realizarán en la etapa. En un segundo momento, intervendrán los directores nacionales para explicar las particularidades de cada nivel educativo. No se iniciará el curso este primero de septiembre en los siguientes municipios: La Palma en Pinar del Río, Mariel y San Cristóbal en Artemisa, Cárdenas en Matanzas, Camajuaní en Villa Clara, y en el Consejo popular Mataguá de Manicaragua.

Lista La Habana para implementar nuevas medidas contra la Covid-19

La Habana se encuentra lista para implementar a partir de hoy nuevas medidas restrictivas con el fin de enfrentar los rebrotes de la Covid-19. En reunión del Consejo de Defensa Provincial, responsables de los subgrupos de trabajo de ese órgano aseguraron que se encontraban creadas las condiciones para hacer cumplir las disposiciones anunciadas públicamente la semana pasada por las autoridades locales. Esas incluyen la restricción de la movilidad de las personas y de vehículos, sobre todo de 7 de la tarde a 5 de la mañana, el uso obligatorio de la mascarilla facial, la desinfección de manos y superficies, entre otras, y prevén severas multas a los infractores. Grupos comunitarios velarán por el cumplimiento de las medidas restrictivas, en apoyo a las fuerzas del orden interior y de los inspectores.

Podrá asumir nuevo laboratorio de biología molecular en Matanzas hasta mil pruebas diarias de PCR

Hasta mil pruebas diarias de PCR, podrá asumir el laboratorio de biología molecular que se construye a toda velocidad en la provincia Matanzas. Según expertos, se trata de una obra de vital importancia. Una vez concluida los matanceros podrán valerse por sí mismos en este campo, reducirá gastos y hará más expedito el examen para diagnosticar la enfermedad provocada por el SARS-COV-2 en el territorio. Refiere el diario Granma que el personal técnico que se ocupará de ese proceso recibió adiestramiento en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, en la capital cubana. Los trabajadores que laboren en él dispondrán de garantías de bioseguridad, destaca la publicación. Acceder a un exámen PCR es un servicio cuyo precio en clínicas privadas de otras naciones ronda los 150 o 200 dólares; un diagnóstico de elevado costo que en Cuba se ofrece de manera gratuita.

Con La Habana, todo rigor y acompañamiento

El grupo temporal de trabajo del Gobierno para el control de la COVID-19 hizo un análisis particular con las autoridades de los municipios más complejos de La Habana. La provincia este martes comienza a aplicar nuevas medidas restrictivas. En la reunión se conoció además sobre la situación en Artemisa, Matanzas y Ciego de Ávila, así como de los daños preliminares que dejó la tormenta tropical Laura. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo que se han alistado las cuestiones para comenzar este martes la aplicación de las medidas de restricción ante ese complejo escenario epidemiológico. Se reducirá, en un 25 por ciento la circulación del transporte estatal; se acogerán al teletrabajo y trabajo a distancia más de 118 mil 200 personas. Se han creado 122 grupos de inspectores que actuarán en instituciones y comunidades; se habilitaron las tarjetas para quienes no tienen el carné de identidad asentado en el lugar donde viven; y se han decidido 151 puntos de ventas nuevos en los sitios donde escasean las ofertas.

Aeropuertos internacionales de Cuba listos para reinicio de vuelos

Los diez aeropuertos internacionales de Cuba, recibieron la certificación necesaria para el reinicio de las operaciones tras la pandemia de Covid-19. Una comisión avaló que las terminales aéreas cumplen los protocolos previstos para retomar las actividades, refiere Radio Reloj. Entre las medidas establecidas para evitar el contagio del nuevo coronavirus se encuentran la toma de temperatura a los viajeros a su llegada y salida, y la desinfección de las manos. También en esos espacios se crearon condiciones para el debido distanciamiento interpersonal, y se indicó la higienización con frecuencia de las áreas de estancia, así como la fumigación de los equipajes. Durante el período de casi total inactividad, se remozaron las instalaciones y se adaptaron para cumplir las normas sanitarias que exige el nuevo contexto, mientras los trabajadores recibieron capacitación para garantizar la seguridad propia y de los pasajeros.

Intensifican en Matanzas medidas sanitarias

Ante el rebrote de la Covid-19, en la provincia de Matanzas refuerzan la vigilancia de sus Hogares de Ancianos y de las pesquisas a la población, ante el aumento de casos asintomáticos en Cárdenas. La doctora Ailuj Casanova Barreto, directora de Salud en el territorio, indicó que la calidad debe distinguir las pesquisas activas para detectar casos positivos y enfermedades respiratorias agudas, fundamentalmente en los grupos de riesgos. Con 16 áreas en cuarentena modificada, y el incremento de los casos positivos en Cárdenas, la provincia de Matanzas adopta medidas para impedir la propagación de la pandemia, y atender con prioridad el reinicio del curso escolar. Los matanceros continúan la inspección de rigor a los centros de aislamiento, y avanza en las labores de desinfección en los hospitales, hogares maternos y de ancianos y los espacios públicos.

Laboratorio santiaguero en la primera línea de combate a la Covid-19

Desde el comienzo del diagnóstico del virus SARS-Cov-2 en la región oriental, el 16 de marzo, los trabajadores del Laboratorio de Virología de Santiago de Cuba están en la primera línea de combate. En jornadas extendidas de 16 horas, los hombres y mujeres de esta institución, perteneciente al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, laboran ininterrumpidamente. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el número de muestras procesadas no disminuyó en los últimos meses, pese a la estabilidad epidemiológica lograda en el Oriente del archipiélago. A diario reciben pruebas de exudado nasofaríngeo para su confirmación por PCR en tiempo real de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, territorios en tercera fase de recuperación pos-COVID-19. Ante la amenaza de un rebrote sus especialistas y personal técnico redoblan esfuerzos para ganar en oportunidad en la detección de la enfermedad.