Puerto Padre.- La música sabe cómo abrirse paso ante momentos difíciles. Encuentra, entre notas, aunar voluntades solo por placer que se advierte a canción en pecho.

Samuell y Yovany decidieron, entonces entrelazar talentos para dar vida a un proyecto con la única pretensión de compartir su arte convertido en arpegios, en los escenarios de la Villa Azul.

“El proyecto de música en estado puro, así tal cual”, dice Samuell, “vamos desde la más tradicional de las composiciones, nos movemos por temas más contemporáneos, y nos arriesgamos a incluir la música para niños, una modalidad poco defendida, por adultos en nuestra ciudad.”

Y ahí les va el mayor de sus méritos, dedicar un espacio grande de su naciente proyecto al rescate de temas con el sello de Teresita Fernández, Kiki Corona, Liuba María Hevia, y hacerlos de a su propio tiempo y sonoridad, como regalo a niños que disfrutaron de sus vacaciones de Puerto Padre.

Yovany se reincorporó hace muy poco a la Casa de Cultura, como instructor de música. Este proyecto, me cuenta, le ha abierto una nueva perspectiva a su misión de enseñar. “Trabajar para niños, y no con los niños ha sido muy lindo, y difícil, pero me ha obligado a implantarme nuevos retos en mi carrera.”

Varios han sido los espacios que han acogido a estos jóvenes que se han dispuesto a sortear vicisitudes en pos de su empeño con la canción.

(Foto: Cortesía de Samuell Martel)