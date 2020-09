Puerto Padre.- En este territorio desde el 29 de abril a hoy no se reportan casos de Covid 19, no obstante el riesgo de enfermar está latente e incrementará si no se actúa con cordura en la contención del virus.

Así trascendió en el Consejo de Defensa Municipal que en chequeo al enfrentamiento al nuevo coronavirus, remarcó la urgencia de más responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas.

Desde el sábado último, por indicación del órgano de dirección, el uso del nasobuco es obligatorio en todos los espacios públicos del territorio, como medida de prevención en la localidad.

Funcionarios el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, en inspecciones sanitarias durante la última jornada aplicaron 38 decretos a trabajadores, que no portaban la mascarilla y a dos administrativos al no contar en los colectivos con barreras de desinfección de manos.

Ante la situación, el Consejo de Defensa Municipal reiteró el llamado a más responsabilidad ciudadana y actuación enérgica por los veladores del cumplimiento de las medidas, en virtud de la salud de los puertopadrenses.

(Información de Rosa María Ramírez Reyes)

(Imagen de Archivo)