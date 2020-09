Una pareja de Pensilvania (EE.UU.) adoptó a cuatro niños, poco antes de enterarse de que serían padres de cuatrillizos. Además de que ya tenían uno propio anterior.

A un mes de reunir a su nueva y extensa descendencia, los padres contaron a medios locales detalles de su nueva vida.

La historia comenzó en 2017, cuando Maxine y Jake Young decidieron adoptar a cuatro hermanitos que tenían 4 años, 2 años, 11 meses y una beba recién nacida. La pareja planeaba tener muchos hijos, tanto biológicos, como adoptivos, pero Maxine no lograba quedar embarazada. Recién tras meses de tratamiento y varios abortos espontáneos, a finales de 2018 la mujer dio a luz a su primer hijo biológico, Henry.

“Fue un caos. En menos de un año pasamos de cero a cinco” hijos, contó Maxine.

Poco a poco, Maxine y Jake se fueron acostumbrando a criar a los cinco niños, pero no imaginaban que eso era solo el comienzo. En diciembre de 2019, a pocas semanas de finalizar la adopción se enteraron de que Maxine estaba embarazada de cuatrillizos.

“Ni siquiera pensaba que podría quedarme embarazada sin fecundación in vitro (FIV) o inseminación intrauterina (IIU), a la que tuvimos que recurrir para tener a nuestro hijo”, contó la mujer.

Los esposos estaban muy entusiasmados, pero al mismo tiempo preocupados por el embarazo. Sin embargo, el 31 de julio Maxine dio a luz a sus cuatro bebés. Dos de ellos ya están en casa, mientras que los otros dos continúan recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Conocer a los bebés fue un momento indescriptible. Todas las luchas de los meses pasados fueron olvidadas de inmediato; el dolor y el estrés ya no importaban. En ese momento, todo lo que pasamos valió la pena“, escribió Maxine en su página de Facebook.

