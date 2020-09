Las Tunas.- El Consejo de Defensa en esta provincia del oriente cubano (CDP) acordó fortalecer la vigilancia sanitaria a los viajeros que arriben a este territorio desde el occidente y centro del país, zonas que en este momento registran la mayor cantidad de nuevos casos de Covid-19.

De esta manera, no se permitirá la entrada a la provincia de ciudadanos procedentes del centro y occidente de la nación que no muestren el resultado negativo de su examen PCR en tiempo real. De no ser así, será recluido en un centro de aislamiento para certificar mediante una prueba de este tipo que no es portador del SARS-CoV-2.

Al respecto el presidente del CDP aquí, Manuel René Pérez Gallego dio indicaciones precisas para que sean habilitadas las capacidades necesarias en los centros y se garantice que diariamente se incluyan entre los resultados de los PCR recibidos desde el laboratorio de la ciudad de Santiago de Cuba los de las muestras tomadas a los viajeros. Orientó además, que se mejoren las condiciones logísticas de quienes laboran en el punto de control sanitario ubicado en el límite con la vecina provincia de Camagüey en la carretera central, asegurando así una pesquisa adecuada a todos los pasajeros o tripulantes de los vehículos que allí arriben.

Ahora mismo la provincia de Ciego de Ávila experimenta un rebrote de nuevos casos de la Covid-19, que obligó a sus autoridades a regresar a la fase uno a la cabecera provincial; mientras el resto de ese territorio central fue retrocedido a la fase dos. Asimismo la provincia de La Habana se mantiene con estrictas medidas de limitación del movimiento de sus habitantes para detener las cadenas de contagio que hacen a la capital del país el epicentro de la pandemia.

En las últimas 24 horas, según los registros oficiales, 44 viajeros arribaron a Las Tunas procedentes del occidente y centro de la Isla, cifra que se eleva hasta los 418, cuando el lapso de análisis se extiende a las dos semanas anteriores a este fecha.

Las autoridades de la provincia exhortaron a la población y a las organizaciones de masas a que continúen colaborando con los especialistas de Salud Pública informando sobre cualquier viajero interprovincial furtivo que pueda llegar a este territorio, así como velar porque cumplan con las pautas de aislamiento establecidas quienes han llegado por los mecanismos institucionales de retorno.