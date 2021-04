Cuba reporta 1 030 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecidos y 744 altas médicas (+ Video)

Al cierre de este lunes 5 de abril, Cuba reportó 1 030 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 81 640 desde marzo de 2020. Además, cuatro fallecidos y 744 altas médicas, informó este martes en su comparecencia televisiva diaria el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Sobre las medidas anunciadas para la capital en las próximas horas, Durán consideró que “no logramos un comportamiento responsable de toda nuestra población… No bastan el mensaje, la percepción de riesgo, reiterar lo grave de las cifras. No todo podemos dejarlo a las organizaciones, a los organismos, al Estado, que más sacrificios no puede hacer, como en estos momentos en que se toman estas medidas”.

“Entre estas medidas, que van a disminuir la movilidad, seguro que vamos a lograrlo, aún cuando estamos en los ensayos fase III de las vacunas Soberana 02 y Abdala, y desde el principio, la vacuna principal que debemos seguir aplicando es el distanciamiento físico, el uso del nasobuco, las soluciones desinfectantes”, añadió.

“Decimos todo esto porque la información del día de hoy no es buena, tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas y una cifra de casos por encima de los mil… Ya son ocho días consecutivos superando los 1 000 casos, lo que refleja la compleja situación epidemiológica y la elevada transmisión del virus”, subrayó.

“Creo que se explica por sí sola la severidad de las medidas que se van a tomar”, dijo Durán García.

Cuba amaneció este martes con 25 468 pacientes ingresados: 3 640 sospechosos, 16 555 en vigilancia y 5 273 confirmados (casos activos), 282 más que en la jornada anterior. “Habíamos mantenido esa cifra por debajo de 5 000 desde el 9 de febrero, 25 días. El número de activos traduce también la complejidad epidemiológica y nos reitera que, además de las medidas que se van a ir aplicando, cumplir lo que ya sabemos”.

De los 5 273 casos activos, 5 199 muestran una evolución clínica estable, mientras que se reportan 74 en terapia intensiva: 30 críticos y 44 graves.

Durante este lunes fueron procesadas 19 328 muestras en los laboratorios de biología molecular del país, de las que 1 030 fueron positivas (5.33% de positividad), “36 menos que el día anterior, pero, reitero, octavo día consecutivo por encima de 1 000”. Cuba acumula ahora 3 108 917 muestras procesadas, con 81 640 (2.63%) positivas.

De los 1 030 casos diagnosticados, 1 021 son autóctonos y nueve importados (0.9%), ocho procedentes de Rusia y uno de México.

Del total, 991 (96.2%) eran previamente contactos de casos confirmados, “el grupo de mayor riesgo”. Desde marzo de 2020, se acumulan 75 919, el 93% de todos los casos diagnosticados en Cuba.

Con fuente de infección en el extranjero se acumulan 5 122 casos (6.3%).

Todavía se trabaja para precisar la fuente de infección de 30 (2.9%) de los pacientes diagnosticados este lunes. Este grupo acumula 599 pacientes (0.7%) desde el inicio de la pandemia.

“Desde el 1 de noviembre hasta la fecha, 10 953 pacientes (14.6%) han estado relacionados con viajeros internacionales”, precisó el director nacional de Epidemiología.

De los 1 030 casos confirmados este lunes, 548 (53.2%) eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Hasta la fecha, el país acumula 42 285 de estos casos, el 51.8% del total. “Nos dice por qué tenemos que protegernos de cualquier persona, porque puede no saberse quién está infectado”, recalcó Durán.

Por grupos de edad, los menores de 20 años confirmados este lunes fueron 187, incluidos 177 en edades pediátricas (menores de 18), entre ellos 10 menores de un año y, entre estos, cinco de seis meses o menos. “Se acumulan 9 927 niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años diagnosticados con la enfermedad en el país. Hoy hay 778 activos, y se han recuperado el 92.1% de los enfermos. Ya se acumulan 524 lactantes diagnosticados con COVID-19”.

Todos los lactantes confirmados este lunes eran contactos de casos confirmados, con un promedio de ocho contactos cada uno.

En otras edades, este lunes se reportaron 335 casos entre 20 y 39 años, 363 de 40 a 59 y 145 de 60 y más años.

Desde marzo de 2020, Cuba acumula 440 fallecidos (cuatro este lunes), para una letalidad de 0.54%, y se han recuperado 75 871 pacientes (92.9% de quienes han enfermado), tras las 744 altas médicas dadas el lunes.

Residencia de los casos confirmados por provincia y municipios

Pinar del Río: 44 casos

Consolación del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 2 (sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 29 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 4 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 4 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 12 casos

Artemisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 437 casos

Arroyo Naranjo: 48 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 24 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 37 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 34 (33 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cotorro: 12 (contactos de casos confirmados).

Diez de Octubre: 55 (54 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanabacoa: 26 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 47 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 45 (44 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Lisa: 22 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 14 (contactos de casos confirmados).

Playa: 16 (contactos de casos confirmados).

Plaza de Revolución: 20 (contactos de casos confirmados).

Regla: 13 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 24 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 13 casos

Batabanó: 4 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 6 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 161 casos

Cárdenas: 28 (26 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Ciénaga De Zapata: 2 (contactos de casos confirmados).

Colón: 13 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 15 (14 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 18 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 5 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 51 (46 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 4 (contactos de casos confirmados).

Perico: 12 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 12 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 23 casos

Aguada de Pasajeros: 4 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 9 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 3 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 12 casos

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Cifuentes: 3 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 93 casos

Cabaiguán: 61 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 14 (10 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 4 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 16 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 11 (6 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Morón: 2 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 20 casos

Camagüey: 17 (15 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Florida: 1 (contacto de caso confirmado).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 7 casos

Las Tunas: 7 (contactos de casos confirmados).

Granma: 114 casos

Bayamo: 89 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 5 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 5 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 2 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 6 (contactos de casos confirmados).

Yara: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 11 casos

Cueto: 3 (contactos de casos confirmados).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayarí: 1 (importado).

Moa: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Urbano Noris: 1 (importado).

Santiago de Cuba: 65 casos

Contramaestre: 15 (13 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Segundo Frente: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 21 (20 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 27 (23 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 2 casos

Guantánamo: 2 (contactos de casos confirmados).

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Sordo y Débil Visual. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardiaca, Valvulopatía Mitral (operada con prótesis), Miocardiopatía Dilatada, Fibrilación Auricular e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril. Presentó un cuadro súbito de dificultad respiratoria, acompañado de cianosis y gradiente térmico por lo que fue necesario intubación y ventilación, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico aumentado, con radiopacidad parahiliar bilateral más de aspecto congestivo que inflamatorio. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Reumatoide. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con gran cantidad de secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. Radiopacidad bilateral de aspecto inflamatorio. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Reportado critico inestable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, herida quirúrgica séptica, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica, Fibrilación auricular crónica, Hipotiroidismo y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidea, Hiperuricemia y Trastornos del ritmo cardíaco. Se encuentra en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica (régimen dialítico). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, intubado y ventilado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidemia metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Tratamiento el indicado en el protocolo y Hemodiálisis. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y operado de Trombosis Mesentérica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, la colostomía con contenido serohemático escaso, hemiabdomen distendido ligeramente, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico, apoyado con volumen y diuréticos. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con abundantes secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, con apertura ocular espontánea, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 38 años de edad. Municipio San Antonio de los Baños. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Gestante de 37,4 semanas. Se encuentra en Cuidados Intermedios y día 3 de puerperio quirúrgico, herida quirúrgica aséptica, afebril, sedada, se le cambia tubo endotraqueal por obstrucción de secreciones, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Miocardiopatía Dilatada con disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo con fracción de eyección normal, con mejoría. Signos de Hipertensión pulmonar ligera, Insuficiencia Mitral ligera secundaria a dilatación del anillo valvular y derrame pericárdico de ligero a moderado. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Obesidad mórbida y Tabaquismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se retira sedación para trabajar en el destete, pero se mantiene con un Glasgow en 7 puntos, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la taquicardia. Ritmo diurético mejorado. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias que ocupan ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares a predominio del lóbulo inferior izquierdo. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca Congestiva y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con signos de congestión pulmonar. Hemodiálisis en días alternos. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Gastritis Crónica y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales, con predominio en base y tercio medio del hemitórax derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en las bases, y parahiliares bilaterales. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Etilismo Crónico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril. Comenzó con polipnea marcada, desaturación y cifras elevadas de tensión arterial, por lo que se intuba y ventila, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Creatinina elevada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria bilateral. Reportado de crítico estable.

Ciudadano chino de 54 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con empeoramiento clínico y gasométrico, presentó febrícula, sedado y relajado, sin nuevos episodios de arritmias, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares difusas no homogéneas. Tendencia a consolidación a nivel del 1/3 medio del pulmón derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 13 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presenta secreciones bronquiales espesas, con polipnea ligera, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con Alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Aumento de las lesiones inflamatorias intersticiales de aspecto algodonoso en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Mieloma Múltiple. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con empeoramiento clínico y radiológico, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas, se mantiene con hipotensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares diseminadas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril. Presentó marcada hipotensión arterial con necesidad de apoyar con aminas. En estado de coma, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. TAC de cráneo. Edema cerebral y colapso del ventrículo lateral derecho, con imágenes nodulares de aspecto de metástasis cerebrales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Tumor Cerebral, Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ha mejorado su estado neurológico Glasgow en 9 puntos, con ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin polipnea, en ventilación no invasiva intermitente, alternando con espontánea con suplemento de oxígeno, saturando adecuadamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con una alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Fibrilación Auricular Crónica e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, con polipnea ligera, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones radiopacas de aspecto inflamatorias de la base pulmonar derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, hizo evento de broncoespasmo moderado, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis C, Asma Bronquial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y fibrosis pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias para hiliares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Epilepsia y Úlcera Péptica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Bradicardia sinusal. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Abdomen Agudo Quirúrgico (sospecha de Oclusión intestinal pendiente de cirugía). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica, herida quirúrgica aséptica, sin manifestaciones respiratorias, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Íctero obstructivo por Colangiocarcinoma. (Operada el 18 de marzo de 2021). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con decaimiento y supuración de la herida quirúrgica, ventilando en espontánea sin demanda ventilatoria. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, con polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, con escalofríos, pérdida del olfato, sin dolor precordial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial con tendencia a la desaturación por lo que se comienza con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con mejoría del decaimiento, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con engrosamiento hiliar. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 32 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano italiano de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, decaído, con polipnea superficial y tendencia a la desaturación, en decúbito prono, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado, consciente, desorientado en ocasiones, cooperativo, no polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, decaído, con polipnea superficial, se inicia la ventilación no invasiva, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial e Hipertrofia Prostática Benigna. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó una deposición diarreica, consciente, orientada, cooperativa, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambos hemitórax. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Arritmia con Marcapaso Permanente implantado. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 37 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión arterial. Buena diuresis. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría del estado de conciencia, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Síndrome Nefrótico Cortirresistente, Sífilis y Escabiosis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, menos edematoso, en ventilación espontánea, sin manifestaciones respiratorias. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Fractura de cadera hace 15 días. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, obnubilado, en ventilación espontánea, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio hacia las bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin polipnea, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico impresiona aumentado, trama acentuada con infiltrado reticular fino, lineal, hilio basal derecho. Giba diafragmática derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliar bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, somnoliento, poco cooperativo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. Rayos X tórax. Signos de Enfisema Pulmonar Generalizado. Acentuación de la Trama hiliobasal Derecha con opacidades paracardíacas bilaterales a predominio derecho de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio Sagua de Tánamo. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad Grado 3, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Opacidades heterogéneas, algodonosas que ocupan 2/3 inferiores de campos pulmonares derecho, base izquierda de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Opacidades heterogéneas que ocupan ambos campos pulmonares con mayor densidad hacia las bases pulmonares de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Carcinomatosis Peritoneal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis concentrada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Reumática e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con discreta mejoría clínica, en ventilación no invasiva intermitente con ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Infiltrado retículo nodular bilateral difuso a predomino izquierdo con extensas lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 85 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, cardiopatía hipertensiva y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, persiste la tos húmeda con secreciones blanquecinas, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Miocardiopatía Dilatada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buen control metabólico, continúa con deposiciones diarreicas aunque con menor frecuencia, consciente, en ventilación no invasiva intermitente, alternando con espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones radiológicas compatibles con neumonitis intersticial. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Residía en el municipio Bayamo, provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular Crónica. Estadía hospitalaria: 7 días. Hizo taquicardia ventricular, seguida de parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Fumadora y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 10 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Residía en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 7 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Residía en el municipio Cueto, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Obstructiva Crónica, Desnutrición Proteico calórica y Demencia Senil. Estadía hospitalaria: 3 días. Hizo bradicardia extrema de forma súbita, seguida de parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 5 de abril, se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 132 196 817 (+ 544 394), con 22 900 008 casos activos y 2 869 389 fallecidos (+ 6 517), para una letalidad de 2.17.

En la región de las Américas se reportan 57 739 731 casos confirmados (+ 113 28), el 43.67% de los reportados en el mundo, con 9 225 702 casos activos y 1 389 753 fallecidos (+ 2 354), para una letalidad de 2.41.