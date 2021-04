El Bloqueo lastima la vida

Desde hace más de 200 años gobernantes del poderoso vecino han pretendido controlar el destino del país. Haber escogido un camino contrario y propinarles la derrota, fue la sentencia para odiar visceralmente a la Revolución.

Entre las tantas medidas abominables figura el bloqueo comercial y financiero, que data desde 1962.

La tozudez del imperio cada vez encuentra más contrarios que le reclaman un giro positivo en la posición. Sin embargo, acrecienta la hostilidad y como señala el informe central al 8vo Congreso del Partido,

“Es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna”.

La vida, algo tan preciado para cualquiera, se ve lastimada. Baste echar una ojeada a las limitaciones en las instituciones sanitarias. No hay que alejarse del entorno, en el hospital de pediatría Raymundo Castro Morales en baja cobertura se encuentran antibióticos, películas radiográficas, jeringuillas, esparadrapo y otros insumos muy necesarios en la atención a infantes.

La especialista en segundo grado en Pediatría, doctora Lisett Rosell Bruzón, tiene en su haber maestrías en atención al niño grave y 30 años de labor, siente de cerca los efectos del bloqueo cuando ha tenido que indicar medicamentos alternativos y no los de elección inicial para restablecer la salud de sus pacientes.

El colectivo puertopadrense, al decir de la especialista en Primer Grado en Pediatría Ana Gloria Bosch, enfrenta a diario el impacto de la hostil medida.

El equipo de ultrasonografía no funciona, consecuencia de rotura de una pieza, que no se ha podido adquirir en el mercado foráneo, tampoco comprar un nuevo aparato. Para los diagnósticos los pacientes son remitidos a otras unidades. Conscientes de las limitaciones a causa de ello, no se descansará hasta su fin. La lucha contra la absurda medida continuará desde todas las latitudes. Hoy junto a Cuba el mundo clama por el cese del bloqueo

…que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de 60 años con esfuerzo, sacrificio y creatividad, hubiera sido capaz de devastar la economía y la estabilidad social de cualquier país, aun aquellos que son más ricos y poderosos que Cuba. Es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna.

(Fragmento del Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz).

Imagen tomada del sitio digital de Prensa Latina.