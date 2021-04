Cada día que transcurre se descubren nuevas propiedades del aloe vera que benefician la salud; se trata de una planta llena de gel que contiene más de 200 componentes biológicamente activos y favorecen al organismo humano.

Desde la antigüedad el aloe vera se empleó en una amplia variedad de propósitos medicinales. Los nativos americanos se referían a ella como si estuviera hecha de magia y los antiguos egipcios lo llamaban la planta de la inmortalidad, según una fuente consultada.

Llega hasta nuestros día con una reputación merecida y gran fama; se utiliza aplicándolo a la piel como un agente tópico. Sirve para tratar quemaduras, raspaduras, picaduras de insectos y más; se consume como jugo, crudo o cocido.

Los científicos explican que cuando se toma aloe vera todos los días, el cuerpo está más hidratado, lo que resulta crucial para la salud básica. Sin la hidratación suficiente, algunas funciones corporales simples se vuelven mucho más difíciles de realizar.

Sin hidratación, no se pueden eliminar residuos y toxinas, regular la temperatura corporal, asegurar una buena función renal y hepática, permitir una óptima absorción de la nutrición, mantener la presión arterial equilibrada y experimentar buena circulación, entre otras funciones.

Aunque la mayoría de las personas no están deshidratadas, una cantidad apreciable no recibe los ocho vasos de agua recomendados al día, lo que significa que aún no cuentan con el contenido de ese líquido vital que requieren sus cuerpos.

Una buena observación de los conocedores del tema es que tomar jugo de aloe vera ayuda a rehidratarse después del ejercicio.

Varios estudios indicaron que el aloe vera también proporciona efectos positivos para los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes con diabetes tipo dos, así como para aquellos con prediabetes. Se encontró, además, que ayuda a mantener saludables y equilibrados los niveles de azúcar en la sangre durante las fases de “ayuno” del día para estos participantes.

Vale la pena señalar que se probaron muchos productos diferentes de aloe vera en estudios incluidos en el metanálisis. Entre todos los tipos, el jugo de aloe vera resultó ser el más efectivo.

Cuando la inflamación se vuelve excesiva y crónica, tiene efectos adversos en el cuerpo humano y puede causar serios problemas como dolores aparentemente aleatorios, acidez, dificultad para dormir, ganglios linfáticos inflamados, problemas articulares, dolores de cabeza, problemas respiratorios y dificultad para concentrarse o recordar, agotamiento constante, mayor riesgo de enfermedad cardíaca, depresión, cáncer, y aumento de peso o dificultad para perderlo, entre otros.

Se conoció también que aloe vera puede reducir la inflamación negativa gracias a una serie de compuestos que la combaten de forma natural como Cromone C-glucosyl, ácido salicílico y bradiquinasa.

Múltiples investigaciones señalan que el aloe vera está absolutamente lleno de vitamina C que es antiinflamatoria y también es un antioxidante, y por lo tanto, protege el sistema inmunológico y lo fortalece.

Estos son algunos de sus beneficios: reduce la presión arterial alta, mejora la función de los glóbulos blancos.,,ayuda a la recuperación de alguna enfermedad, aumenta la absorción de hierro, reduciendo las deficiencias, y disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y de gota.

Nadie quiere padecer acné, y manchas. Las aplicaciones tópicas del gel de aloe vera demostraron muchas veces tener efectos positivos en las “imperfecciones” de la piel, incluidas las arrugas.

Esencialmente comienza a mantener su piel saludable desde el interior, lo que permite disfrutar de una piel más clara. Como tal, se ha encontrado que reduce la dermatitis y la psoriasis y neutraliza los efectos de la radiación ultravioleta.

.

Esta planta también posee propiedades antibacterianas y antimicrobianas que la hacen fantástica para mantener los dientes y las encías saludables. De hecho, sus efectos positivos son los mismos que cuando se usa la clorhexidina, el ingrediente principal en la mayoría de los enjuagues bucales.