Las Tunas acumula más de mil casos positivos a la Covid-19

Las Tunas.- Uno, dos, tres… así inició el conteo hace más de un año, cuando la Covid-19 comenzó a “colocarse” en esta parte de la geografía cubana. Aunque hubo miedos e incertidumbre, pocos imaginaron que las cifras aquí podrían superar los mil contagios. Y lo peor es que serán muchos más mientras continúen las actitudes irresponsables, que pueden echar por tierra los esfuerzos para mantener el control epidemiológico durante estos meses.

“En la provincia se había logrado mantener a raya el virus y no pensamos que podríamos llegar a acumular esa cifra tan elevada, y ya se reportan al día hasta más de 30 casos. No obstante, el pueblo debe saber que, si no actuamos con toda la responsabilidad, esos números los vamos a ver duplicados y hasta triplicados”, aseguró el doctor Aldo Cortés González, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

En los últimos 15 días -dijo- se diagnosticaron 220 casos, de ellos 183 autóctonos y 35 importados, la mayoría son procedentes de Rusia; 17 no tienen precisada la fuente de infección, 92 fueron asintomáticos.

El municipio de Las Tunas presenta la mayor incidencia con 141 confirmados, principalmente en el área de Salud del policlínico Gustavo Aldereguía (62), en la del “Aquiles Espinosa (35) y en la del «Manuel (Piti) Fajardo» (26). No obstante, todas las áreas del municipio cabecera hoy preocupan a las autoridades sanitarias.

Según los modelos matemáticos, el promedio diario debe estar en los 19 casos. “Hoy están apareciendo alrededor de 13 o 14 contactos por cada confirmado, lo que significa que tendremos en vigilancia más de 784 tuneros en los centros de aislamiento. De seguir este comportamiento podemos llegar a reportar en una semana de 140 a 150 casos”, explicó.

Si abril rompió récord de contagios, el mes de mayo “pinta” peor; una realidad lamentable cuando ya se vislumbra la luz en los avances de los candidatos vacunales. Sin embargo, está demostrado que se puede frenar el SARS-CoV-2 con el cumplimiento de las medidas sanitarias, el distanciamiento social y el uso correcto del nasobuco. Al mismo tiempo resulta vital no ocultar síntomas y acudir de inmediato al médico.