Daylin Magariño: Hogar no es donde vives, hogar es donde está tú corazón

En el mes de noviembre del año 2020, la ajedrecista puertopadrense Daylin Magariño Carralero, dijo adiós a su Puerto Padre querido para comenzar una nueva vida en España. Lejos de la Villa Azul, añorando las costumbres de su gente y el andar por sus calles, Daylin comenzó a desempeñarse en lo que mejor sabe hacer: jugar e impartir clases de ajedrez.

Su talento, disciplina y sacrificio, le valieron para integrarse a la Sociedad Ajedrecística Logroñesa.

En busca de información, Radio Libertad, a través de WhatsApp, conversó con Daylin Magariño.

¿ Daylin, qué haces en esta nueva etapa de tu vida como atleta?

«Actualmente me estoy preparando para jugar el Campeonato Individual Absoluto de la Rioja, que se llevará a cabo en junio. El ganador de este torneo representará a La Rioja en el Campeonato Individual Absoluto de España. Además, en caso de no ganar el torneo, si clasifico, como mejor atleta femenina, puedo representar al Club en el Campeonato Nacional Femenino Absoluto de España. También me encuentro impartiendo clases de ajedrez en centros educativos de Logroño y en el club al que pertenezco, llamado Sociedad Ajedrecística Logroñesa»

¿Qué metas se plantea Daylin a corto plazo?

«Mi plan a corto plazo es convertirme en Maestra FIDEMaestro FIDE es un título que concede la Federación Internacional de Ajedrez. Existe desde 1978 y está por debajo de los títulos de Gran Maestro Internacional y de Maestro Internacional, pero por encima del de Maestro Candidato, de reciente creación. . También participar en diversos torneos que se juegan en España con Grandes Maestros, representando así a mi país. Sé que el reto es difícil, pero es la oportunidad por la cual he estado entrenando todos estos años con el apoyo de mi mentor Miguel Echenique Hilario. Adicionalmente, me encuentro escribiendo un libro de ajedrez para niños, el cual espero se pueda publicar en el 2022″.

Daylin, 6 meses fuera de Cuba ¿Extrañas a Puerto Padre?

“Fíjate que llegué a España en noviembre de 2020, hace casi medio año. Sin embargo, cuando el avión despegó, mi corazón se quedó anclado en mi tierra, en Puerto Padre, arrancándolo de golpe. Hogar no es donde vives, hogar es donde está tu corazón».

¿Qué le dice Daylin a este pueblo que te admira y sigue tu carrera?

«Quiero decirles que el sacrificio y la disciplina te llevan a donde no te lleva el talento. Agradezco a todos los que me han apoyado en mi carrera y a los que lo siguen haciendo aún estando lejos».