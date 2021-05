Colombia: continúa el paro ante negativas de garantías por parte del gobierno

Bogotá.- El Comité Nacional del Paro informó que el gobierno de Iván Duque se negó a ofrecer las garantías para la protesta social en Colombia, condición para negociar una salida a la crisis en el país.

“Hoy esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió”, señaló el Comité en un comunicado.

Luego de un largo encuentro con una representación del gobierno, este colectivo aseguró que la verdadera respuesta recibida este lunes fue la brutal violencia policial desatada desde la noche del domingo en Yumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos.

“Y mientras estábamos reunidos, el presidente Duque anunció del despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional”, advirtió la organización social y sindical.

Explicó que el gobierno no se refirió al uso armas de fuego en el control de las protestas, la contención de grupos civiles armados, las detenciones indiscriminadas, la solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico, y sobre el funcionamiento del protocolo de protesta.

Acerca de lo exigido, las autoridades señalaron que está en la ley, que existe la instancia para cada exigencia, añadió.

“El gobierno todavía no entiende que estamos en Paro Nacional porque esas leyes, esas instancias y esas autoridades no funcionan, no responden a millones de colombianas y colombianos”, recalcó.

Aseguró que Duque pretende dar una imagen al mundo de respeto del Estado de Derecho y de un diálogo sincero, pero al mismo tiempo no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes y su única preocupación son los bloqueos que exige levantar.

“De esta reunión sostenida hoy hemos concluido que quien está violando la ley, que quien está fuera del derecho es el gobierno. Nosotros convocamos a protestas pacíficas, corredores humanitarios, a reclamar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho”, afirmó.

El Comité Nacional de Paro aseveró que sigue esperando una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta y está dispuesto a mantener la interlocución siempre y cuando sean efectivas las garantías solicitadas.

“El Paro continúa. Por la vida y la paz mantenemos la convocatoria a las más grandes y pacíficas movilizaciones para este miércoles 19 de mayo, con todos los protocolos de bioseguridad”, convocó.