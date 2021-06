Béisbol cubano dice adiós a los Juegos Olímpicos

El equipo Cuba de béisbol perdió anoche ante la selección de Canadá, marcador 6 carreras por 5, y dijo adiós a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una vez más falló el pitcheo abridor. En el mismo primer inning, los canadienses concretaron un racimo de 3 carreras ante el derecho tunero Carlos Juan Viera, quién apenas lanzó 0.2 entradas, le conectaron 4 hits, permitió las 3 anotaciones y regaló 1 base por bola.

En su rescate, Armando Ferrer encomendó al supersónico Yariel Rodríguez. El camagüeyano, hoy contratado en la Liga Profesional de Japón, logró una excelente labor en 6.1, independientemente que permitió 2 carreras. Yariel, solo toleró 4 hits, regaló 4 bases por bolas y propinó 11 ponches.

Luego de esta formidable actuación, el gallego de San Serapio, como le dice la prensa agramontina, cedió el box al zurdo Liván Moinelo, otro de los contratados en Japón. Moinelo, trabajó 1.2, permitió 1 hits, 1 carrera, regaló 3 bases por bolas y ponchó a 2 adversarios. El último tercio del noveno, lo lanzó Raidel Martínez, también jugador de esta liga, quién con 1 ponche cerró la entrada.

En cuanto a la ofensiva, otra vez no se produjo. Se dejaron en circulación a 9 corredores, para los cuales no llegó el batazo oportuno. Los cubanos, fabricaron 1 en el quinto, 2 en el séptimo y 2 en el noveno, pero al igual que en el juego ante Venezuela, no fueron suficientes.

De esta manera, por el grupo B, Venezuela y Canadá con 2 éxitos sin derrotas, clasificaron a la Súper Ronda del Torneo Preolímpico de las Américas. A Cuba, le queda el juego de hoy frente a Colombia, previsto para las 7 pasado meridiano en el estadio de West Palm Beach.

Imagen tomada de Cubadebate.