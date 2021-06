Comienza Súper Ronda en Preolímpico de las Américas

Con los enfrentamientos Venezuela-República Dominicana y Estados Unidos-Canadá, comienza en la tarde de hoy la Súper Ronda del Torneo Preolímpico de las Américas, el cual otorgará 1 boleto a los Juegos de Tokio y 2 cupos al último clasificatorio previsto para Puebla, México.

Estos cuatro equipos avanzaron a la fase élite del evento, luego de las eliminaciones de Puerto Rico, Colombia, Nicaragua y Cuba durante la fase de grupos.

Para la Súper Ronda se arrastran los resultados entre ellos durante la primera fase, de ahí que Venezuela y Estados Unidos, con 1 victoria sin derrotas, lleguen a esta instancia con mayores posibilidades, pues ganaron sus respectivos juegos contra República Dominicana y Canadá.

El equipo que finalice con mayor cantidad de victorias, conquista el sueño de intervenir en los venideros juegos olímpicos, y las selecciones que culminen en los puestos 2 y 3, obtendrán el derecho de participar en el eliminatorio mundial, programado del 22 al 26 de junio en la ciudad mexicana de Puebla.

El juego de hoy entre venezolanos y dominicanos está previsto para la 1 de la tarde en el estadio The Ball Park of the Palm Beaches, y en esta propia instalación se medirán a partir de las 7 estadounidenses y canadienses.