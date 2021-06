Equipo Cuba a Copa del Caribe regresa a los entrenamientos (+Audio)

La selección nacional de béisbol que intervendrá en la tercera edición de la Copa del Caribe, regresa mañana a los entrenamientos en el estadio Latinoamericano de La Habana, según confirmó al periodista Orlando Cruz de Tunas Visión, el director de la novena Pablo Alberto Civil Espinosa.

El equipo Cuba que jugará en la Copa del Caribe, prevista del 26 de junio al 3 de julio en Curazao, está integrado de la siguiente forma:

Receptores: Iván Prieto González (GRA), Andry Pérez García (MTZ) y Osvaldo Vázquez Torres (CAV).

Jugadores de cuadro: Guillermo García García (GRA), Daniel Pérez Pérez (CFG), Santiago Torres Baena (SCU), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA), Pavel Quesada Pedroso (CFG), Juan Carlos Arencibia Echevarría (PRI).

Jardineros: Yasniel González Vega (MAY), Geisel Cepeda Lima (SSP), Yoelkis Guibert Stevens (SCU), Dennis Laza Spencer (MAY).

Lanzadores: Pablo Luis Guillén (VCL), Marlon Vega Travieso (MAY), César Luis García Rondón (GRA), Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP), Yander Guevara Morales (CAV), Naykel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yadián Martínez Pérez (MAY) y Dariel Fernández Bass (PRI).

Cuerpo técnico:

Director: Pablo Alberto Civil Espinosa (LTU). Entrenadores: Alexis Garro Menéndez (MTZ), Jorge Hierrezuelo Tamayo (LTU), Ciro Silvino Licea González (GRA), Rodolfo Correa Lobaina (LTU), Carlos Martín Álvarez (CNB).