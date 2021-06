La magia en las manos de Abel (+Fotos)

Abel Molina tiene tantos deseos de crear que contagia a todos los que le conocen. Vive en el Boquerón, aquella zona pesquera que le brinda materiales para sus confecciones.

Pulsas, collares, souvenirs para cualquier ocasión encuentran forma en su manos.

Lo conocí hace más de dos años, en un trabajo comunitario donde llevaba siempre lo que fabricaba, junto a otros miembros de su proyecto.

Ahí supe que ellos tenían su lugar en el parque José Martí, donde comercializaban todo cuanto hacían. Con mi obra en tus manos, así se llama el grupo de estos muchachos que Abel coordina, y encuentran en la artesanía la utilidad más allá de la jubilación.

Este tiempo de Covid-19, los ha obligado a quedarse en casa, pero continúan la confección de piezas que luego se convierten en regalos y buenos recuerdos.

Por eso Abel Molina, crea, sueña, más allá de la pandemia.

Lo vi hace poco en la fiesta mar y allí estaba con sus obras, como si el tiempo no hubiera pasado.

Entonces, me llenó de tanta luz su constancia, que se me convirtió de golpe en un sorteador de dificultades. De regalo me llevé una de sus pulsas que ahora uso como remembranza de fe en épocas difíciles.