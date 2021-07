Celebran niños puertopadrenses una jornada diferente

Por segundo año consecutivo los pequeños de casa no podrán celebrar el día de los niños en parques y barrios, debido a las limitaciones que impone el incremento de casos positivos a la Covid-19, en Puerto Padre.

Gracias a las bondades de la tecnología, nos comunicamos a través de WhatsApp con los padres de algunos infantes y así conocer cuáles son las actividades que realizan para entretenerse en este tiempo que deben permanecer en casa.

Para José Mauro González Góngora, alumno del seminternado Josefa Agüero de la Fuente, en la Villa Azul, dibujar y jugar con su mascota, son parte de su hacer diario.

En mis vacaciones yo dibujo, leo libros infantiles como la Edad de Oro, también le doy comida a mi mascota, juego con mi papá a la pelota, al fútbol, juego con mi perrita que se llama Mía, ayudo a mi abuela a sembrar árboles frutales, ayudo a mi mamá con mi hermanito y veo muñequitos.

José Mauro González Góngora

Analía Torres Pérez es una pionera que pasó para el segundo grado en el seminternado Josefa Agüero de la Fuente. Con el apoyo de su familia supo vincular la pasión por la danza y el estudio.

A mí me gusta colorear, ver muñes, me gusta jugar con mi amiguita, me gusta hacer muchas cosas como bailar. Es bueno estar de vacaciones pero lo que mejor me gusta es estudiar. También juego a las casitas y juego con mi peluche Sisy.

En la localidad de Delicias reside Amanda Pérez Santos, una niña que en su casa disfruta de la compañía de familiares y no pierde oportunidad para repasar y jugar.

En estas vacaciones yo he dibujado, he visto muñequitos, he jugado con la tablet, he hecho manualidades con mi mamá y he repasado la escritura, la suma y la resta, la lectura porque voy para el segundo grado y quiero que cuando comience el curso esté bien para seguir aprendiendo muchas cosas.

Con la complicidad de padres y familiares, infantes del municipio Puerto Padre celebraran hoy una jornada diferente llena de amor, cariño, alegría y mucho cuidado para protegerlos del virus, ese bichito que tantos niños sueñan llegue su fin para retomar los estudios, los juegos con los amiguitos del barrio, los cumpleaños, un baño en la playa o sencillamente un beso.