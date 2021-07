Claroscuro: Una historia entre la realidad y la ficción

Ernesto Carralero Bosch comparte en esta obra, aún en proceso de creación, sus capacidades narrativas con el vasto conocimiento de la historia local. Ello le valió que se le otorgara la beca de creación “Ronald Leyva Casimiro”, que cada año entrega la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Puerto Padre.

La trama cuenta los avatares amorosos entre Don Pancho Pla y Picabia, heredero y dueño del Central San Manuel; Doña María Martínez, su esposa oficial, procedente de la más rancia aristocracia pinareña y Celeste Montaña, “una mulata formidable que vivía en Puerto Padre”. Ellos son los protagonistas de un conflicto donde, según el autor “Pancho Pla lleva la voz cantante.”

De conjunto a este triángulo se describe además, la atmósfera social, económica y política del territorio en aquellos años, lo cual nos permitirá conocer de nuestra historia de una forma amena y hasta curiosa, pues los conflictos que presenta reflejan historias veraces.

Para escribir esta novela me he basado en investigaciones que he hecho en la Comunidad de San Manuel sobre estos personajes de la vida real, aunque los diálogos sí son recreaciones propias de cada uno de los sucesos, argumentó el historiador de la ciudad.