Canciller cubano denuncia presiones y chantajes de EEUU

Emplazo al gobierno de Estados Unidos a que presente un caso de un desaparecido

En breve, el ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba 🇨🇺 @BrunoRguezP ofrecerá una conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería. Manténgase informado. La transmisión se realizará en vivo por la radio y la televisión cubanas, a partir de las 6:30 pm.

“Hoy ha sido un día de incontinencia verbal, de verdadera locuacidad del Gobierno de Estados Unidos. He visto numerosas declaraciones, también de otros políticos estadounidenses”, dijo al comenzar su conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

“El presidente Joseph Biden emitió un comunicado con la decisión de su Gobierno de, invocando la llamada Ley Magnitsky, aplicar sanciones políticamente motivadas e intencionadas, y totalmente irrelevantes desde el punto de vista práctico, contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, que es un héroe de la Revolución cubana, un adolescente que se incorporó a la lucha en la Sierra Maestra, un héroe de la independencia de África.

“También a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, de la que nuestro Gobierno y nuestro pueblo se sienten profundamente orgullosos y que en estos días ha actuado con estricto apego a la ley, con moderación, con respeto a los derechos de los ciudadanos y con el respaldo de todo nuestro pueblo”, comenzó su intervención el canciller cubano.

Al responder a las declaraciones de Biden, quien anunció que continuará las sanciones contra los responsables de lo que él llama “represión contra el pueblo cubano”, Rodríguez Parrilla recalcó que Cuba las “rechaza de manera categórica y absoluta”.

“Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social, a pesar de la persistente mendacidad de algunos medios bien establecidos de la prensa internacional, asentados en particular en Estados Unidos y España y una profusión de calumnias, manipulaciones, enredos, mentiras y trucos baratos en las redes digitales.

“Sin embargo, gracias a estos hechos, el presidente de Estados Unidos ha cambiado de opinión y declarado que Cuba es una prioridad absoluta para el Gobierno Biden-Harris, lo contrario de lo que ha venido diciendo su Gobierno consistentemente, lo que ha venido presentando como excusa para mantener en permanente aplicación práctica y vigencia legal, no solo las medidas de bloqueo a Cuba, que tanto daño humanitario y económico provocan, sino cada una de las 243 medidas adicionales de bloqueo aplicadas por el Gobierno de Donald Trump, incluidas las 55 medidas, crueles y oportunistas, dirigidas a estrangular la economía cubana aprovechando la situación dramática que ha provocado en todo el planeta la COVID-19”.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores afirmó que “el presidente de Estados Unidos y su gobierno podrían ocuparse mejor del patrón racial diferenciado, los errores judiciales, el racismo sistémico, la represión brutal a la protesta social, la represión brutal a las protestas que se produjeron legítimamente en ese país con motivo del frío asesinato de ciudadanos afrodescendientes”.

Igualmente, “podría ocuparse de la situación de más de 400 periodistas, que sufrieron lesiones o violencia cuando cubrían las manifestaciones raciales en Estados Unidos, de ellos más de 300 bajo acciones de brutalidad policial”.

Aclaró que el Gobierno de Estados Unidos “no tiene ninguna autoridad moral para pedir que se libere a personas detenidas en Cuba. Es un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”.

Sobre este punto, subrayó que la Administración Biden “miente cuando se refiere a manifestantes pacíficos, elude reconocer que hubo actos violentos, evita las denuncias que se han hecho por parte de nuestro Gobierno, primero de la persisten instigación a actos violentos y actos de terrorismo que desde el territorio de EE.UU., con absoluta impunidad, se han venido realizando en los últimos años, en particular en los últimos meses, y muy en particular a partir del 15 de junio y después del 5 de julio, como ya hemos denunciado con copiosa evidencia.

“No han dicho nada el presidente, ni su secretario de Estado, ni sus consejeros de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, ni nadie, atreviéndose a refutar las acusaciones que hice o desmentir la evidencia que presenté”, dijo.

“Es sabido que las autoridades cubanas, y en particular las autoridades de orden interior, la autoridad policial, actuaron con estricto apego a la ley y absoluto respeto a las normas que rigen su conducta, con el mínimo de fuerza frente a actos vandálicos y violentos que ocasionaron lesiones a oficiales de policía y a civiles, a ciudadanos cubanos que se opusieron a dichos actos o proclamaron su apoyo a la Revolución y al Gobierno cubano, o que enfrentaron hechos de violencia y vandalismo que se produjeron de manera limitada en algo más de una docena de locaciones específicas el día 11 de julio”, afirmó Rodríguez Parrilla.

Desde ese día −añadió−, con la excepción de algún hecho como el que provocó un fallecido, “el caso de un ciudadano con graves antecedentes penales que atacó a un policía, el país ha estado en absoluta calma, los servicios han funcionado con entera normalidad”.

“Emplazo a cualquier autoridad del Gobierno de EE.UU., que supuestamente se preocupa por los llamados manifestantes, o a cualquier entidad de cualquier país, a que presente un caso de un desaparecido, y me comprometo, en pocas horas, a desmentirlo con evidencias suficientes”, subrayó el ministro cubano de Exteriores.

«Emplazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que diga el nombre de un solo menor de edad que se encuentre detenido en estos momentos».

Lo que hay −denunció− es “manipulación e intentos de usar las remesas como un arma política. Secuestrar las remesas y dañar a las personas que las mandan y a las familias que las reciben”.