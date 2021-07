Este es mi Moncada (+Video)

De niños aprendemos la historia como parte de las enseñanzas escolares, a veces sin entender su importancia, o lo que realmente significa para el presente.

*Se hace la luz, es 26.

El Moncada se ha convertido, por estos días, en nuestro presente y cada vez me queda claro el porqué:

*Como llagas profundas se iba escribiendo el destino

Sobre las espaldas de abuelos, de padre de hijos.

Y porque era tanto el dolor de cuatro siglos,

Harto de esperar la esperanza que no vino.

Más allá de la poesía, es un resumen de la vida por aquellos años difíciles, donde la desesperanza formaba parte de la cotidianidad de esta isla. Así lo vivieron nuestros abuelos a los que todavía les tiembla la voz cuando les toca hablar de “la rural”.

*Levanta la frente y ve que aquel llanto es el mismo

En sus campos, ciudades, montañas y viejos caminos.

Decidido el hombre quebró la madrugada

Y el arma del pueblo irrumpe en el Moncada.

Era necesario, cambiar esa realidad, pero al Moncada no se fue a morir en vano. La generación del centenario, liderada por Fidel, había decidido reivindicar la memoria del Apóstol y para ello tenían un proyecto político y social recogido de manera detallada en el Programa del Moncada, contenido dentro de La Historia me absolverá. Solucionar problemas claros como el de la educación, la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo y la salud resultaban prioridad, y así fue.

Esa parte de la historia la conocemos con detalles, mucho la hemos estudiado y por supuesto, tenemos siempre que volver a ella, para no olvidar a los jóvenes de entonces que fueron indispensables en el porvenir de la nación. Pero hoy, nos toca construir la el futuro todos los días, que es la mejor manera de rendirles homenaje, de ello también depende la no regresión a ese tiempo y convertir a esta Cuba en un lugar mejor.

Entonces, #MiMoncadaHoy, no es una etiqueta creada al alzar, nos convierte herederos de una generación que sacrificó su vida por la nuestra. Somos responsables de no dejarlos morir, como no permitieron ellos que perecieran las doctrinas del Maestro.

