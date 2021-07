Nuevos hogares para combatientes tuneros

Las Tunas.- Con la mirada limpia del agradecimiento y las palabras esquivas a los micrófonos y las cámaras, en las cercanías de la facultad de Ciencias Médicas Zoilo Marinello, de esta ciudad, se inauguró un edifico multifamiliar que beneficiará a 10 familias de combatientes tuneros con excelente trayectoria en el cumplimiento de su deber.

Lesvia Leyva González, directora de la empresa de construcciones del MINIT aseguró a 26 que materializar esta obra, en medio de una situación económica marcada por la escasez de recursos y la falta de suministros importados, requirió de más gestiones de lo habitual, pero debido a la constancia de los constructores se logró en tiempo record y con el acabado vistoso que caracterizan a sus inmuebles.

“Nos adelantamos en el cronograma porque sabemos la importancia que tiene para cada ser humano poseer un hogar. Con ese incentivo laboran nuestros constructores- puntualizó la directiva-. La empresa de construcción y montaje Conalza también aportó su granito de arena y finalmente en cinco meses pusimos la llave en manos de los beneficiados.

“A pesar de la premura podemos garantizar la calidad de cada apartamento y se trabajó rigurosamente para chequear este parámetro al pie de la obra. Aun cuando no utilizamos los materiales en optimo estado, como algunos pisos y paneles se idearon estrategias para que esto no conspirara contra el resultado final y podemos asegurar que se han logrado nuestras expectativas”.

Por su parte Jorge Rodríguez, jefe de infraestructura y vivienda, puntualizó que a causa de la falta de cemento tuvieron que hacer gestiones para adquirir este producto en otras provincias y no atrasar los cronogramas. Agregó además que se utilizaron más de un millón 370 mil pesos en la ejecución de este edificio que se suma a otros de su tipo y obedece a la voluntad de colaborar con el fondo habitacional de los tuneros.