Nuevos hijos abrazan a Eunomia en cada cumpleaños

Eunomia Peña aguarda, desde 1964, por el beso del mayor de sus hijos cada 5 de agosto. Marines yanquis le arrancaron vilmente a su Ramón López Peña. Otra vez, con lágrimas en los ojos clama justicia.

Fotos del joven mártir y las pertenencias que había dejado en La Morena y la Brigada de la Frontera componen el patrimonio más valioso de la humilde campesina, que hoy cumple años.

Con marcas visibles del tiempo en el rostro, y la mirada tierna, recibe a nuevos hijos, esos que le nacieron en todos estos años, porque la ven símbolo de dignidad e hidalguía.

Ella sostiene las mismas palabras de aquel 19 de julio de 1964: «Yo, como madre cubana que he perdido un hijo asesinado por los yanquis, pido a las demás madres que sigan la lucha, que no desmayen, que ante un dolor como este el enemigo no vea nuestras lágrimas, sino que ocupemos el lugar del hijo caído, y si es necesario dar la vida por la Revolución, la daremos».

En el aniversario 95 de su natalicio, Eunomia, con el mayor de los cuidados por la pandemia, siente el agasajo de los agradecidos.