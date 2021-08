COVID-19: La desventaja en una guerra invisible

Luego de casi un año y medio la medicina mundial aún no logra encontrar protocolos eficaces para contener la propagación de la COVID-19.

Es normal que después de tanto tiempo, las fuerzas cedan en un personal de salud castigado sin piedad por un enemigo invisible que desde el principio dejó muy claras nefastas intenciones.

La lucha es desleal, por tanto es humanamente entendible que a éstas alturas los ánimos flaqueen para dar paso a interrogantes sin respuestas que amenazan con ser el estigma de nuestras vidas; aferramos a la vacunación parece ser la mejor de las esperanzas.

Aunque Cuba muestra uno de los mejores manejos de la pandemia en el mundo, el ascenso incontrolable de los contagios diarios en los últimos meses, nos ubica en un escenario complejo que mantiene en vilo a la máxima dirección del país y a las autoridades sanitarias.

Tal situación enciende las alarmas para un Sistema de Salud ya de por si deprimido por ser de los sectores que más cruelmente impacta un genocida bloqueo, arreciado impunemente en medio de la pandemia.

Historias escalofriantes de batallas perdidas nos llegan desde cada lugar donde se protagoniza un combate por la vida.

Estremecedoras anécdotas de personas desconocidas a las que une el dolor de sufrir una enfermedad que ya dejó luto en demasiadas familias.

Terroríficas escenas se viven a diario en las instituciones de salud. muere gente y hay que ingeniárselas para distribuir los recursos y ponerlos donde más falta hace.

Aun así el estado garantiza el tratamiento con Nasalferon desde el mismo momento de positividad con test de antígeno.

Son ciertas también las largas filas para acceder a PCR, la triste certeza de cementerios que no bastan, del hedor de la muerte aleteando en la nariz como un recordatorio de lo vulnerable del ser humano.

La COVID-19 trajo a nuestras vidas las más tristes paradojas. Niños que mueren y abuelos que se salvan. Distancias que demuestran amor.Cambio de orden en las prioridades que ya no comienzan en lo material sino en lo espiritual.

Ningún país estaba preparado para la mayor emergencia sanitaria de la época contemporánea.

Nadie pudo imaginar jamás que en la tercera guerra mundial no existirían bandos, que importaría tan poco cuán poderoso eres o que tanto te has esforzado por llevar una vida digna; tampoco escapas si has preferido ser un paria.

La COVID-19 consiguió lo que no hicieron conflictos, guerras u órdenes sociales: igualar a todos a la simple condición de seres humanos.

El enemigo en esta batalla es un asesino cruel al que poco le valen las diferencias. Pero aún en las tristes circunstancias que signan éste escenario convulso sienpre nos queda la posibilidad de protegernos si practicamos el autocuidado y cumplimos fielmente las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio.

Del comportamiento individual de cada uno dependerá la vida.

Estamos peleando una guerra y vamos en desventaja, una que cifra los muertos ya, en millones. Mientras más rápido lo entendamos mejor estaremos preparados para pelear con honor la contienda que nos tocó.

Imagen de archivo.